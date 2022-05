Marina Calabró destrozó a Jey Mammón en su debut en La Peña de Morfi: "No lo vi lucido"

Marina Calabró apuntó contra Jey Mammón por su debut como conductor en La Peña de Morfi del domingo pasado.

Jey Mammón debutó como conductor en La Peña de Morfi (Telefe) y las opiniones dentro de la farándula estuvieron algo divididas. Mientras Marina Calabró lo destrozó y aseguró que no lo vio "lúcido", Ángel de Brito sorprendió con un importante elogio en sus redes sociales.

El domingo 1° de mayo volvió La Peña de Morfi a la pantalla de Telefe tras la lamentable muerte de Gerardo Rozín. El histórico programa de los domingos al mediodía regresó con la presencia de Jesica Cirio y la compañía de un nuevo conductor: Jey Mammón.

En su estreno en la pantalla de Telefe tras su gran paso por América, la actuación de Jey fue muy comentada tanto en redes sociales como por distintos periodistas de espectáculos. Marina Calabró fue una de las que dejó su opinión en Lanata sin filtro con la que destrozó al conductor debutante.

"No vi al Jey más brillante. No vi al Jey más lúcido", aseguró Calabró, que sin embargo también reconoció que el conductor "se acopló con naturalidad", algo difícil porque llegó a un equipo ya consolidado. Pese a que remarcó que lo vio "poquito", la panelista de Lanata sin filtro agregó: "Estuvo retaceado, sinceramente, no sé por qué".

De todos modos, la periodista aseguró que Jey "se lució cantando con Sandra Mihanovic y Abel (Pintos)". Por otra parte, Calabró destacó el trabajo de Jesica Cirio: "Tiene el tono indicado! ¡Alegría, todo el tiempo arriba! A Jey, por momentos, lo vi más 'melanco'. Me gustó el agite de Cirio, hizo un gran laburo".

Para cerrar, Marina Calabró celebró la vuelta de La Peña de Morfi, "el programa perfecto de los domingos al mediodía". "No hay un ciclo que sea más indicado, justo y a medida de horario en el que va", sumó la panelista sobre el ciclo de Telefe que combina "cocina, música, algo de humor, buena onda, alguna entrevista".

La opinión de Ángel de Brito sobre el debut de Jey en Telefe

Mientras Calabró dio su filosa opinión en Lanata sin filtro respecto al debut de Jey Mammón en La Peña de Morfi, Ángel de Brito dio su veredicto en las redes sociales. Ante la consulta de un seguidor, De Brito replicó: "No lo vi. Pero no necesito. Jey es un artista fabuloso y hace todo bien". "Menos algo que no voy a revelar acá", cerró el conductor de LAM su mensaje de forma misteriosa y dejando la incógnita de qué no le gusta de su amigo.