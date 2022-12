Mariano Peluffo opinó sobre el rol de Santiago del Moro en Gran Hermano: "No era así antes"

Mariano Peluffo, exconductor de Gran Hermano, no tuvo pelos en la lengua al hablar sobre el desempeño de Santiago del Moro en la conducción.

Mariano Peluffo, histórico conductor de Gran Hermano (Telefe), habló sin tapujos sobre Santiago del Moro, el actual conductor del reality, y opinó sobre el trabajo que está haciendo durante esta edición.

Mientras Del Moro es apoyado por varios televidentes del programa debido al trato cálido que tiene con los participantes, otros opinan que es algo aburrido en comparación a otros, como Jorge Rial, quien lejos de brindar paz y sostén, solía generar conflictos a propósito entre los participantes de la casa. En este contexto, Peluffo reveló la charla secreta que tuvieron.

Mariano contó que Del Moro se tomó muy en serio su trabajo y lo llamó por teléfono para pedirle consejos. "Tuvimos una charla telefónica 10 días antes de que arrancara. Me escribió él y hablamos, me pareció genial la charla. Le agradecí el llamado porque sentí un reconocimiento por parte de él", contó el conductor en LAM (América TV).

Entre todos los consejos que Peluffo le dio a Santiago, le dijo que Gran Hermano "es un formato que tiene vida propia" y que lo que tenía que hacer es "llevarlo". "Él le está dando una impronta tremenda, yo veo que a veces lo lleva al estilo de Los Juegos del Hambre. Es como un programa de entretenimiento con reality, con show, con tribuna, con banderas, con gente gritando...", opinó.

"No era así antes, y está buenísima esa vuelta de tuerca porque la tele hoy es más estridente, más inmediata", sumó el conductor. Por último, habló sobre su propia experiencia en el reality: "El último Gran Hermano que hice fue hace 10 años, en el 2012. Después, Telefe decidió no hacerlo más y yo en el 2017 cerré mi vínculo con el canal, en buenos términos. Hoy no soy parte de los conductores contratados por Telefe".

Quiénes son los nuevos participantes de Gran Hermano 2022

El jueves 15 de diciembre, entraron dos nuevos participantes a la casa de Gran Hermano: Ariel Ansaldo, de 45 años, y Camila Lattanzio, de 21. "Era muy fachero. Y bueno, pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kg. Mi nombre es Ariel Ansaldo, tengo 45 años y soy de Berazategui. Licenciado en Comunicación Social, estudié teatro, coordiné viajes de egresados", se presentó el hombre.

Además, contó que es parrillero y armó una parrilla con amigos en plena pandemia. "Quiero entrar a la casa para hacer divertir a la gente y dejar de correr detrás de la gente. Me encanta reírme de mi mismo. Cuando entré a la casa, los voy a volver locos", aseguró. Por otro lado, está Camila, de Ituzaingó, una pianista de música clásica y amante de cantar cumbia, que prometió "revolucionar la casa de Gran Hermano". Además, se describió como "una obsesiva por la limpieza" y contó que tiene un chancho como mascota.