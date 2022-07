Mariano Iúdica rompió el silencio tras el incidente con la hija de Fernanda Callejón: "No podía creerlo"

El conductor habló públicamente tras el tenso momento que protagonizó con la niña y la moto eléctrica que promocionaban en vivo.

Mariano Iúdica rompió el silencio luego del tenso momento que protagonizó con la hija de María Fernanda Callejón al aire de su programa en América TV. Luego de que la niña avanzara con una moto eléctrica en marcha que estaban promocionando en el show, el programa recibió fuertes críticas en las redes sociales y se volvió viral.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Mariano Iúdica habló sobre el episodio que volvió tendencia al programa en varias plataformas. Pese a que no salió en vivo, el periodista leyó parte de los mensajes que intercambió por WhatsApp con el conductor de La Noche de Domingo.

"No podía creerlo y gracias a Dios fue una anécdota", empezaron las declaraciones de Mariano Iúdica sobre el tema. En ese sentido, Etchegoyen añadió citando al exconductor de Polémica en el Bar: "Jamás pensó que la moto estaba encendida".

Seguridad Vial destrozó a Mariano Iúdica por el accidente con la hija de Callejón: "Absurdo"

Pablo Martínez Carignano, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, criticó a Mariano Iúdica y la producción de La Noche del Domingo por lo ocurrido en vivo con la hija de María Fernanda Callejón. El funcionario calificó como una "irresponsabilidad" el hecho de subir a una nena a una moto encendida.

Giovanna, la pequeña hija de la actriz, estaba sentada en una moto cuya marca era auspiciante del programa de Iúdica. En un momento, sin darse cuenta, Giovanna aceleró y el ciclomotor avanzó, causando un gran temor en todos los presentes en el estudio. Si bien todo pudo controlarse y nadie resultó herido, Carignano lanzó fuertes advertencias contra el ciclo de América TV.

"Me llamó la atención lo que sucedió anoche en el programa de Iúdica, no tenemos que normalizar esas situaciones, un nene y una nena no tiene nada que hacer arriba de un auto o una moto. Los adultos tenemos que ser adultos, un nene no tiene porqué estar en un vehículo como una moto o cuatriciclo", enunció el funcionario en diálogo con Jorge Rial en Radio 10. Y agregó: "Los chicos no pueden manejar motos, por favor los padres deben estar muy atentos".

Carignano aseguró que se comunicó con María Fernanda Callejón tras lo acontecido y le hizo saber que ningún niño debe estar frente a un volante o manubrio de un vehículo motorizado. "Los padres tienen que hacerse cargo que ostentar con un regalo como un monopatín es un riesgo para sus hijos. Los chicos deben conducir a la edad en la cual tienen autorización para hacerlo", añadió el director. Y cerró: "No nos podemos reír de esto que pasó anoche en América TV, es absurdo que preguntó ¿dónde aprendiste a manejar? Lo que vimos anoche no puede normalizarse, agradezcamos que no pasó a mayores y la nena está bien".