Mariano Iúdica reapareció y contó por qué se borró de la televisión: "Heavy"

El conductor se alejó de la televisión y sorprendió a todos al anunciar su nuevo negocio. La razón que se distanció de los medios de comunicación.

Mariano Iúdica regresó a la televisión el pasado domingo en la fiesta de los Martín Fierro. El conductor se encontraba alejado de los medios desde diciembre del año pasado, cuando se emitió el último programa de La noche del domingo. La exfigura de América TV no se sumó a la nueva temporada Polémica en el Bar y sorprendió a todos con su incursión en el mundo gastronómico.

El animador se metió de lleno en el negocio de los restaurantes, junto a su esposa, Romina Propato ya que en el verano pasado inauguraron Gran Bamboo Beach en Pinamar. El negocio prosperó: ya maneja tres establecimientos y muy pronto inaugura el cuarto. Sin embargo, su distancia con los medios no solo se explica por el tiempo que le quita su nuevo trabajo.

Iúdica se sumó al homenaje que APTRA le dedicó a Polémica en el Bar, que este año cumplió 60 años al aire. Mariano fue el conductor del ciclo durante 5 años y Gustavo Sofovich, productor e hijo del creador del formato, lo hizo partícipe del festejo a pesar de que este año su lugar lo ocupó Marcela Tinayre.

Hace algunos meses, cuando le consultaron por qué no formaría parte del programa, el conductor explicó que solo podía participar si se emitía los fines de semana. "Yo no iba a poder hacerlo porque estoy a full con los restaurantes. Pero sí voy a volver con mi propio programa culinario, con mi hija Bernarda que volvió de Europa y con mi otra hija, Valentina, que es una productora estrella. Estamos armando algo en Kuarzo, como lo que fue Iúdica al dente, pero a lo grande, como a mí me gusta", sostuvo, en diálogo con La Nación.

Aunque, tras la ceremonia de los Martín Fierro, Iúdica charló con el cronista del programa de Carmen Barbieri y reveló el otro motivo por el que no está en la televisión. "Es muy difícil hacer actualidad hoy en el país. Y hablar como si nosotros fuéramos... Es muy difícil ponerse, ser empático, porque está heavy de verdad. Entonces, actualidad no haría", remarcó y aclaró: "De Mariano no haría. De participante número uno, participante número dos sí".

Internas en América: Pamela David chicaneó a Marcela Tinayre

Polémica en el Bar cumplió 60 años al aire y esta temporada armaron una escenografía especial con las fotos de las diferentes figuras que pasaron por el histórico ciclo. Pero la producción olvidó a una estrella y Pamela David se lo marcó a Marcela Tinayre, generando un momento incómodo.

La conductora de Desayuno Americano fue la invitada especial de la emisión del miércoles pasado y no dudó en salir en defensa de su amigo Mariano Iúdica, quien no aparece en la escenografía del show. El comentario no pasó desapercibido, ya que además de ser una de las figuras del canal, es la pareja de uno de los propietarios de la señal.

Pamela recordaba sus sketches en La peluquería de los Mateos y reparó en la ausencia del exconductor. “Mi personaje era con Mariano Iúdica, el antiguo dueño de este bar. No sé por qué no está la foto de mi amigo Mariano Iúdica en los cuadritos”, subrayó. La tensión fue evidente y Marcela trató de librarse con un comentario que le restó importancia al "olvido": “Pero bueno, no pasa nada. Ya lo vamos a poner”.