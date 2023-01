Giro inesperado: Mariano Iúdica se alejó de la TV y tiene un nuevo trabajo

El reconocido conductor abrió un nuevo emprendimiento que nada tiene que ver con la televisión y mostró su alegría en redes sociales.

Alejado de la televisión luego de un turbulento año de trabajo en América TV, Mariano Iúdica tiene un nuevo trabajo y aseguró que "cumplió su sueño". A través de sus redes sociales, el conductor contó de que se trata el nuevo proyecto y sorprendió a todos sus seguidores.

Resulta que, al menos por un tiempo, el conductor de América Tv puso en pausa su carrera televisiva y apostó por un emprendimiento gastronómico junto a su esposa, Romina Propato. Precisamente, la pareja abrió su propio restaurante en la playa de Pinamar al que nombraron como Gran Bamboo Beach.

"¡Sucedió! ¡Un sueño! Tenemos un restorán de playa con comida muy rica, con productos tremendos y una atención picante. Con una entrega apasionada por el servicio. Comida rica, buena y cariñosa atención", escribió Mariano en su cuenta de Instagram junto a un video en donde mostró al restaurante lleno de comensales. Luego, le escribió un tierno posteo a su esposa, la dueña de restaurante.

Junto a una foto de Propato tras la barra del restó, Iúdica le dedicó: "La dueña del trabajo 24x7, la dueña de las ideas renovadoras, la dueña de la transparencia, la dueña de la atención y los buenos modales, la dueña del equipo entregado a su dirección".

Según mostró en sus redes sociales, el exconductor de Polémica en el Bar es el chef de su restaurante y tiene una amplia variedad de platillos. Desde pastas a minutas, frutos de mar y menúes infantiles, cada comensal puede elegir entre las opciones según lo que quiera degustar.

Mariano Iúdica generó tensión en América TV con una historia confusa: "Le pegó"

Mariano Iúdica contó una extraña anécdota de cuando se peleó con su esposa, Romina Propato, y terminó durmiendo en el cuarto de su hijo, generando un incómodo momento de tensión en América TV. En su relato, el conductor involucró a su Golden Retriever como responsable de un golpe que recibió su esposa.

Todo comenzó en la transmisión de La noche del domingo (América TV), cuando Iúdica reveló los detalles de la situación que generó malestar en la pareja y donde estuvo involucrado su perro Golden, que en un ataque de celos habría golpeado a su mujer. "Yo anoche dormí en el cuarto de Salva (Salvador, su último hijo)... Quiero contar lo que me pasó. Lo conté en el camarín y se me ríen", arrancó el conductor.

"Yo estaba en el sillón, tirado con el control remoto. Ella baja y cuando el perro ve que nos abramos y nos besamos, se pone celoso. Es un perro grande, un Golden y se mete en el medio. Se metió en el medio, levantó el hocico y con el control remoto le pegó a ella en la cara, muy fuerte. La verdad, fue muy fuerte. Y me dijo ´me mataste, boludo", agregó, logrando un clima de alerta en el estudio.

Más allá de la historia confusa, Mariano señaló que la historia terminó con final feliz y pudieron recomponer las bases de la relación: "Eso generó una pelea pero no me separé. Me tuve que ir a dormir al cuarto de mi hijo".