Mariana Fabbiani sorprendió con una confesión sobre el cambio de su vida profesional

La conductora de televisión Mariana Fabbiani rompió el silencio meses después del fin del "Diario de Mariana", el ciclo periodístico que llegó hasta finales del 2019, y confesó que la realidad la afectaba y que el programa le "empezó a pesar".

"Obviamente que la realidad te afecta. Tanto presentarla como verla y saber lo que pasa te afecta, pero tengo que reconocer que en un momento el programa me empezó a pesar. No me podía volver a mi casa livianita, me lo llevaba puesto. Soy muy sensible", reveló la conductora.

Añadió que "en un punto está bueno sentirse útil, saber que podes hacer algo para ayudar a otros, pero también te da mucha impotencia". Sobre esto, sumó: "Hablás de cosas muy difíciles que siempre se repiten".

En cuanto al paso a "Mamushka", el programa de juegos que conduce actualmente, aseguró: "Tenía ganas de hacer algo de entretenimiento. De reírme, de divertir, de llevar alegría. Es tan importante entretener como informar. Me encontré en un rol periodístico que nunca me imaginé que iba a abordar. Hice la carrera de periodismo al aire, con todo lo que eso implica".