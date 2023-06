Mariana Fabbiani reveló los detalles más íntimos de su pareja: "En la misma cama"

Mariana Fabbiani se sinceró y dio a conocer detalles de su relación con su marido, el productor Mariano Chihade.

Mariana Fabbiani dio a conocer detalles íntimos sobre su matrimonio con Mariano Chihade, con quien lleva 17 años de casados. La pareja se conoció en 2006 en los pasillos de América TV, cuando Fabbiani trabajaba en RSM Resumen de los Medios. Al día de hoy, siguen juntos y comparten dos hijos, Matilda y Máximo. La conductora abrió su corazón e hizo una sorprendente confesión sobre su relación.

Fabbiani explicó en diálogo con María Laura Santillán, en Infobae, que el trabajo está muy ligado a su relación, ya que se conocieron en un ambiente laboral y siguen compartiendo la actividad hasta el día de hoy. Por esta razón, señaló que le parece muy importante acompañarse mutuamente en cuanto a sus carreras. "Tenemos una admiración mutua, en ese sentido, o sea que está bueno para mí que sigamos compartiendo ese espacio. Elegimos compartirlo, que no es menor", enfatizó. En cuanto a su vida íntima, reveló un llamativo detalle.

Debido a la gran cantidad de tiempo que pasan juntos, Fabbiani confesó que consideraron dormir en camas separadas. "A veces lo amenazo: 'Mirá que te levanto la pared'. Nosotros tenemos un dormitorio muy grande, le digo: 'Levanto la pared y lo dividimos en dos, que estamos re cómodos'", reveló la periodista.

Sin embargo, no es una decisión que hayan tomado aún. "Todavía no. Está bueno el espacio, a veces podés, a veces no. Depende del tamaño de tu casa. Está bueno tener ese lugar donde compartís, y ese otro lugar, si querés estar solo también tenerlo. Pero por ahora, no hemos tenido la necesidad, seguimos durmiendo en la misma cama, seguimos compartiendo la tele", amplió. En esta línea, destacó que se siguen eligiendo hasta el día de hoy y que "las relaciones van cambiando, uno va encontrando nuevas maneras de comunicarse y es lindo cómo se va transformando".

Mariana Fabbiani reveló cómo es trabajar con su marido

Si bien Fabbiani aseguró que trabajan muy bien juntos, destacó la importancia de ponerse límites a la hora de hablar constantemente sobre el trabajo. "Obviamente hay cosas que te exceden, como cualquier problema que traés del trabajo. Pero nosotros estamos muy informados de lo del otro o sea que no hay una novedad a la noche, nos acompañamos mucho. Funciona, nos respetamos los roles. Una cosa es el rol de productor y otra cosa es la conductora, yo puedo dar mi opinión y en algún momento tendré la última palabra y en algunos momentos la tendrá él", sentenció.

En esta línea, confesó que muchas veces se plantearon si seguir trabajando juntos o no. "Nos hemos planteado: 'Che, ¿seguimos trabajando juntos o no?'. Porque también los problemas llegan a casa... Pero le vamos encontrando la vuelta. Ahora estoy más estricta con algunas cosas, cuando me quiere hablar de trabajo le digo 'pedime reunión'", concluyó, entre risas.