María Becerra lanzó una nueva canción y sus fans apuntan a Rusherking

María Becerra lanzó una nueva canción con un potente mensaje para Rusherking, en medio de su romance con "La China" Suárez.

María Becerra publicó una nueva canción de desamor con un mensaje que encaja perfectamente con su reciente separación de Rusherking, quien hace poco comenzó una relación con “La China” Suárez. En medio de toda esta polémica, la artista despertó una gran incertidumbre entre sus seguidores, quienes se preguntan si el tema estaría inspirado en el joven.

Medio año después de su ruptura, Becerra lanzó Ojalá, su nueva canción perteneciente a su segundo disco, La Nena de Argentina. La letra habla sobre un amor que caducó en malos términos y sobre el karma que le llegará a la otra persona por haberse comportado de mala manera con ella.

“Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver. No me digas que me amas, porque esa ya me la sé. Ojalá que sufras cada vez que me veas con él”, entona la artista en una de las estrofas.

En otro de los fragmentos, Becerra le desea a esa persona que le vuelvan las consecuencias de sus acciones para compensar con todo lo que le hizo cuando estaban juntos, como olvidarse de su cumpleaños. “Ojalá que te vuelva el karma. Eras un muñeco porque no tenías alma. Ya no tengo calma, ey. Pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma. Ya no tengo tiempo y menos paciencia”, sigue.

Otra de las estrofas más explícitas dice: “Con tanta' mentiras, ya te sobra la experiencia. Pero ya no quiero nada contigo. Es un triste recuerdo lo que hemo' sido”. Esto también coincide con la separación de María y Rusherking, ya que según varios rumores, el cantante la habría engañado con otra chica.

La palabra de Rusherking sobre su romance con La China Suárez

Rusherking confirmó su romance con “La China” por primera vez durante su aparición en PH, Podemos Hablar, el programa conducido por Andy Kusnetzoff. “Estoy muy enamorado y muy bien, conocí a alguien y de verdad la paso muy bien. Hace mucho no me sentía así, estoy disfrutando mucho de ese proceso”, contó el músico.

Estas declaraciones generaron una gran controversia entre los fanáticos de Becerra, especialmente porque dijo que hacía mucho no se enamoraba de esa forma como si su relación con la cantante nunca hubiese significado nada. Cuando le preguntaron cómo se conocieron con “La China”, Rusherking contó que se venían hablando por chat hasta que se vieron personalmente en una fiesta. “Nos estuvimos mirando toda la noche, nos hacíamos los boludos. Yo no sabía si avanzar o no porque yo de verdad soy muy respetuoso y no me gusta pasarme. Aparte no la conocía hace mucho a ella. Veníamos hablando, obvio, pero no tenía mucha confianza”, detalló el joven.