Marcos sedujo a una participante de Gran Hermano y Julieta quedó muda: el video

Marcos Ginocchio intentó seducir a una participante de Gran Hermano y Julieta Poggio protagonizó una curiosa reacción. El video del momento en la pantalla de Telefe.

En medio de los acercamientos que hay entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio dentro de la casa de Gran Hermano, una participante ofreció un testimonio sorprendente. Romina aseguró que el salteño le "tiró onda" en la pileta y dejó sin palabras a la joven actriz, quien se mostró muy incómoda por la situación.

Durante la transmisión que ofreció Telefe el pasado viernes por la noche, un grupo de concursantes charlaba en el patio de la casa de GH. Ante la mirada de Agustín, Coti, Alexis "Conejo", Daniela y Julieta, Romina le comentó a Marcos: "Primo, ¿cómo dice eso si usted me quiso levantar y yo le dije que no?".

"Uh, te quemó, ja", expresaron rápidamente algunos de los presentes. "¿Me podés decir cuándo?", le preguntó el salteño a la exdiputada. "Cuando estábamos ahí en el barquito", le indicó ella. Consciente de que Julieta no había dicho una sola palabra y de que la incomodidad fue absoluta, Marcos indagó: "¿Cómo fueron los hechos?".

Romina comenzó a sonreír y la charla culminó con risas, aunque también con un poco de tensión. Lo cierto es que, en las redes, un usuario sugirió que fue una estrategia de la exdiputada para tratar de poner celosa a Julieta: "Buen intento de Romi para poner celosa a Juli(? Juli posa y lo mira".

Marcos se burló del novio de Julieta Poggio

Agustín, Coti, Alexis "El Conejo", Daniela, Juliana, Romina y Julieta se encontraban en el patio escuchándolo atentamente. Allí, el salteño se refirió a la etapa de presentación de la modelo y actriz de 20 años. "Cuando la escuché dijo 'no me gusta cocinar, no me gusta lavar, no me gusta hacer nada, solo vengo a disfrutar'", indicó, dejando entrever lo sorprendido que estuvo al escucharla.

Pero hubo un comentario en particular que generó un estallido de risas, en algunos casos, de manera incómoda. Es que frente a la cantidad de veces que insinuaron que se tiraban onda dentro de la casa, Marcos habló del novio de Julieta, Lucca Bardelli. "'Y un besito a mi novio que está ahí'", dijo en referencia a lo que dijo en el video.

"El novio estaba así, se estaba por morir y ella lo fue a abrazar", agregó el salteño mientras todos se reían. Esta situación fue replicada en las redes sociales, donde varias personas indicaron que se estaba burlando. "¿Entienden que Marcos se acaba de reír de la cara del novio de Julieta en cadena nacional?", expresó una seguidora de Gran Hermano en Twitter.