Marcos le dio un pelotazo en la cara a Camila y Gran Hermano frenó todo: "Prohibido"

Marcos le hizo una broma de mal gusto a Camila y Gran Hermano le hizo una fuerte advertencia.

Marcos Ginocchio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), protagonizó un tenso momento con Camila Lattanzio: intentó hacerle una broma mientras jugaban con una pelota, pero la terminó lastimando fuertemente.

En varias ocasiones, Camila les confesó a sus compañeras que se sentía atraída por el joven salteño. Es por esto que suele perseguirlo e intenta pasar el mayor tiempo posible a su lado. Recientemente, estaban en el patio jugando al quemado junto con Lucila "La Tora" Villar y "El Primo" le lastimó el rostro en pleno partido.

Los tres "hermanitos" discutieron las reglas del juego, prepararon la cancha y comenzaron a jugar. “De acá para abajo me tenés que quemar”, le explicó "La Tora" a Marcos mientras se señalaba la cintura, previniendo un posible accidente. "Cerrá los ojos”, le respondió el joven salteño.

“¿Estás loco, vos?”, le contestó Lucila, muy preocupada por no salir lastimada. Fue entonces cuando Marcos amagó con darle un pelotazo y, en vez de lanzar la pelota hacia su lado, se la tiró a Camila y le dio de lleno en su cabeza. La joven reaccionó molesta e intentó devolverle el pelotazo, pero no lo logró. Más tarde, la voz de Gran Hermano se hizo presente y los retó por jugar sin cuidarse. "Eso está prohibido", señaló.

El clip se volvió viral en las redes sociales y cientos de usuarios se rieron de la situación, mientras otros opinaron que el pelotazo de Marcos a Camila había sido intencional, ya que desde hace días el modelo se muestra incómodo a su lado e intenta sacársela de encima.

"¿Todo le van a festejar? Empezó con un almohadón y ahora un pelotazo. Marcos al 9009", comentó una usuaria, indignada por las actitudes de "El Primo". "A mí me llegan a pegar un pelotazo y reacciono igual o peor que Camila”, opinó otra. "Marcos le mete a propósito un pelotazo en la cara a Camila y todos se lo festejan. Ahora si hubiera sido de ella a él la defenestran”, señaló otra fanática.

Camila fue destrozada en las redes sociales por perseguir a Marcos en Gran Hermano

Camila fue duramente criticada en las redes por sus constantes acercamientos a Marcos, a quien persigue, toca y molesta, a pesar de que el joven salteño intenta marcarle distancia.

Recientemente, se viralizó un clip de Gran Hermano en el que aparece Marcos acostado en su cama, muy triste y pensativo tras la salida de su amigo Agustín "Frodo" Guardis. Camila se acercó para consolarlo, pero "El Primo" le demostró un claro rechazo con sus gestos y su lenguaje corporal.

Más tarde, el joven salteño estaba subido a una colchoneta inflable dentro de la piscina y Camila quiso subirse, pero Marcos la empujó instantáneamente. Los fans de "El Primo" se cansaron de estas reiteradas situaciones y crearon el hashtag #DejaloEnPaz en Twitter, sumamente indignados por la insistencia de Camila, quien parecería no entender que Marcos se siente incómodo.

La charla íntima entre Camila y Marcos en Gran Hermano

Más allá de esto, recientemente los dos participantes de la casa tuvieron una conversación profunda que parecería haberlos unido más. "Sos una persona difícil de descifrar, siento que eso es algo tuyo. Es admirable. Siento que no es un defecto el no poder abrirse, porque a cada uno le lleva su tiempo. No conozco un defecto tuyo todavía, sos una caja de sorpresas", le manifestó Camila.

Marcos le dio las gracias por sus palabras y le confesó que apenas entró a la casa, tenía una imagen muy diferente de ella. "Cuando entraste pensé que eras muy distinta, que ibas a ser quilombera en el mal sentido. Pensé que ibas a decir 'yo quiero ganar y llamar la atención'. No te veía a vos", comenzó.

Sin embargo, agregó que con el tiempo pudo ver una Camila completamente diferente. "A medida que te fui conociendo y me fui acercando a vos, te vi. El primer día no sonreías, te vi muy trabada por las limitaciones de lo que la producción te dijo que no podías decir. No te querías soltar", concluyó el joven.