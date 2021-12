Marcelo Tinelli y un furioso descargo en el final de ShowMatch: "Tiempos de mierda"

El conductor se tomó unos minutos para reflexionar sobre lo vivido en el último año. ShowMatch llegó a su fin y volvería al aire en 2022.

ShowMatch: La Academia llegó a su fin y con este ciclo también se cerró el año 2021, en materia televisiva, para Marcelo Tinelli. Justamente, el conductor se tomó unos minutos antes de conocerse la consagración de Noelia Marzol para reflexionar sobre lo vivido en el último tiempo y también se refirió a quienes lo agredieron "de la manera que lo han hecho".

“Nos tocó ver el sufrimiento de los seres queridos, se nos fue mucha gente querida y muchos no pudimos llegar a despedirlos. Y en estos tiempos de mierda y complicados, salió lo mejor de mucha gente: los médicos, terapistas y enfermeros, la solidaridad de los argentinos; y también sacó lo peor de mucha gente, y es entendible. Porque no sabíamos qué era esto, qué era una pandemia”, comenzó diciendo Marcelo Tinelli.

Por otra parte, el empresario televisivo agregó: "Es lógica la bronca, empiezan a aparecer las mentiras, las falsedades y el odio, y por otro lado el amor. Y aparece la grieta. ¿Por qué estamos viviendo esto? Y cuestionamos los liderazgos y a las personas, desde Ángela Merkel hasta el tipo que vendía choripanes hoy en la Plaza de Mayo. Y todos esos ruidos conviven con uno, diariamente, y nosotros en este momento, tan complicado queríamos estar transmitiendo buena energía”.

“No me gusta contestarle a nadie aunque me agredan de la manera que lo han hecho. Y si lo hice, les pido disculpas. Y con el elogio me pasa lo mismo, son ruidos que van pasando, y con la pandemia nos dimos cuenta que lo más importante es cuidarnos. Será porque sufrí de muy pequeño la pérdida de mis viejos, que siempre quise estar bien. Ante cada insulto, siempre digo ‘vean lo lindo, lo positivo. Respondan la muestras de amor, que están siempre. Miren las sonrisas de la gente, los ojos vidriosos, la emoción. ¿Para qué nos vamos a quedar con las mentiras?’”, reflexionó Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli y un palazo contra Suar en el final de ShowMatch

Marcelo Tinelli y Adrián Suar mantienen una larga y estrecha relación de amistad que va más allá del ambiente estrictamente laboral. Es por este motivo que, en el final de ShowMatch, el "Cabezón" alertó que el "Chueco" no estuvo presente y eso generó un momento tenso y risueño a la misma vez.

“¿Dónde está?”, preguntó Marcelo Tinelli, con Pablo Codevila presente y evidenciando la ausencia de Suar en vivo. Acto seguido, el conductor de ShowMatch agregó: "Ya me dejó un mensaje, me dijo que se está yendo del país, no era para tanto, un saludo para ‘el chueco’, lo quiero mucho, seguro nos está viendo desde algún avión”.