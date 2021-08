Marcelo Tinelli recordó el mal momento que le hizo pasar a Cristian Castro: "No lo dejé entrar"

El conductor de ShowMatch Marcelo Tinelli reveló que, por error, no dejó que el reconocido cantante Cristian Castro entrara a una fiesta.

En la última gala de la "Salsa de a 3" en ShowMatch: La academia, Marcelo Tinelli explicó en qué consiste el siguiente ritmo, llamado "Una que sepamos todos" y realizó una particular confesión cuando sonó Azul, de Cristian Castro. "Pensar que una vez no lo dejé entrar a una fiesta", aseveró, revelando el mal momento que le hizo pasar a la estrella internacional.

Todo comenzó cuando Tinelli explicó que en el "Una que sepamos todos" cada equipo deberá elegir una canción popular y montar un cuadro de baile. Y para que quede claro el tipo de música que se puede usar en esta instancia, cambió la presentación del jurado y en lugar de que sonaran los temas que Pampita, Ángel De Brito, Jimena Barón, Guillermina Valdés y Hernán Piquín eligieron al principio del certamen.

Al conductor de Los ángeles de la mañana lo presentó al ritmo de Te quiero tanto, de Sergio Denis, y para la modelo sonó Azul, de Cristian Castro. Al escuchar al ídolo mexicano, el conductor no dudó en exponer el mal momento que le hizo pasar hace varios años. "Me encanta, me encanta él… Pensar que una vez no lo dejé entrar a una fiesta", reveló para sorpresa de todos los que estaban en el estudio.

Rápidamente, aclaró que se trató de un malentendido, ya que hace años que tiene una buena relación con el cantante, que ha visitado su programa muchas veces. "Estábamos en casa medio tomados todos, y tipo cuatro de la mañana me dijeron que estaba Cristian en la puerta", relató el conductor. Y cerró con humor: "Yo pensé que me estaban jodiendo, dije: ‘Dale, boludo, ¿cómo va a estar Cristian Castro en la puerta?’".

Los cambios de horario en El Trece que molestan a Tinelli

Por otro lado, se espera que en las próximas semanas el programa de Marcelo sufra otra cambio de horario. Todavía no está definida la fecha, pero se espera que haya cambios en la grilla de la tarde y la noche entre el 13 y 20 de septiembre, con el estreno de La 1-5/18, la nueva ficción de Polka, y MatchGame, un programa de entretenimientos que contará con la conducción de Agustín "Soy Rada" Aristarán, tras el final de El club de las divorciadas.

Estos son días claves para que se definan los horarios de cada proyecto. En principio, la novela tendría que emitirse sí o sí después de las 22 porque no es apta para todo público, lo que afecta directamente el programa de Tinelli, que no atraviesa su mejor momento en relación al rating. Las opciones son muchas: puede volver al horario que tenía en su debut, a las 21, o quedarse su horario actual pero acortar el programa o empezar al término de la ficción.