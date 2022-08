Marcelo Tinelli recibió la peor noticia

Marcelo Tinelli recibió una durísima noticia que tiene que ver con el desarrollo de la segunda temporada de Canta conmigo ahora.

Marcelo Tinelli atraviesa un buen presente laboral gracias a las altas mediciones que está registrando Canta conmigo ahora, pero en las últimas horas se confirmó una mala noticia para su futuro, según reveló La Pavada de Crónica. El conductor de El Trece se perderá uno de los eventos internacionales más importantes del año.

El 2021 no fue nada fácil para Marcelo Tinelli, que a la extendida licencia que se tomó como presidente de San Lorenzo (de donde en mayo de este año terminó de alejarse al presentar su renuncia) le sumó un flojo año en materia de rating para La Academia. Pero el conductor logró sobreponerse y disfruta de un muy buen arranque con Canta conmigo ahora, una de las grande apuestas de El Trece.

Es que la recepción del nuevo formato fue tan positiva que Tinelli y la señal del Grupo Clarín ya empezaron a planear la segunda temporada de la competencia de canto en la que tiene un jurado muy especial con figuras internacionales como Cristian Castro, José Luis "Puma" Rodríguez, Coti Sorokin y L-Gante. Pero en las últimas horas, La Pavada de Crónica confirmó una pésima noticia para el reconocido conductor.

Marcelo Tinelli se perderá el Mundial de Qatar 2022, la máxima cita internacional del fútbol, una de las grandes pasiones del conductor que comenzó su carrera en los medios de comunicación como periodista deportivo. Como estará compenetrado con la segunda temporada de Canta conmigo ahora, no podrá disfrutar del equipo liderado por Lionel Messi.

Por otra parte, la señal del Grupo Clarín ya tiene confirmados a Martín Liberman y Walter Nelson como sus enviados a la máxima cita futbolística, por lo que están en busca de reemplazos para los periodistas deportivos en Los 8 escalones del millón. En tanto que Telefe hará Por el mundo Mundial con Marley, Wanda Nara y Susana Giménez, además de acciones con Germán Paoloski en NET Mundial.

Marcelo Tinelli sobre el rating de su nuevo programa

El conductor de televisión se pronunció sobre sus expectativas en relación a las mediciones de audiencia de Canta Conmigo Ahora antes de su estreno y soltó: "Será intuición, lo que surge en ese momento. Y después, lo que vamos viendo con lo que le gusta o no a la gente cuando sale al aire. El Hotel de los Famosos iba un mes adelantado y se la jugaron; Masterchef también. La televisión de hoy es así", en alusión a que en esta ocasión las emisiones son grabadas y no cuenta con la herramienta del minuto a minuto que ha utilizado durante los años de Showmatch.

"Grabamos 140 minutos del primer programa, tenemos que dejar 88, 90: hay que sacarle 50 minutos. Si vos fuera el editor, ¿de dónde le sacás? ¿Algunos comentarios graciosos del conductor, algunos devoluciones del jurado, hacés más cortito a los participantes que no anduvieron tan bien? Y... no sabés qué puede funcionar y qué no", reveló Tinelli sobre las estrategias que siguen en su programa.