Marcelo Tinelli presentó el estudio en donde hará su nuevo programa

A poco del arranque de Canta Conmigo Ahora (El Trece), anunciaron más detalles sobre la convocatoria al nuevo programa de entretenimientos y canto.

Con la expectativa puesta en el pronto regreso de Marcelo Tinelli a la televisión, El Trece lanzó una nueva gráfica con el conductor en el estudio y reveló más detalles sobre la convocatoria de Canta Conmigo Ahora, la nueva apuesta con la que Suar busca consolidarse número uno y destronar a Telefe.

La convocatoria para participantes de Capital Federal y Buenos Aires -abierta a todos los géneros- será el próximo jueves 2 y viernes 3 de junio de 10 a 18 horas, en la Usina del ArteAgustín R. Caffarena 39) y quienes quieran presentarse deberán cumplir una serie de requisitos:

Cantantes profesionales o amateurs dentro de todos los géneros musicales

Mayor de 18 años al 30 de junio de 2022

Solistas, dúos, grupos. No están permitidas bandas

Traer preparados dos temas, puede ser en inglés, pero uno debe ser en español con pista musical en un pendrive y a capella

No está permitido audicionar con temas propios

Carnet de vacunación completo y uso de barbijo en espacios cerrados

Los detalles de Canta Conmigo Ahora

"¡Volvemos con todooo!", comenzó el conductor, contento por la buena nueva. Además, compartió un video mostrando el éxito mundial del formato que conducirá. "Se viene CANTA CONMIGO AHORA", escribió Marcelo Tinelli, confirmando de esta forma qué proyecto lo tendrá nuevamente en la pantalla de El Trece. El concurso de canto tiene la particularidad de que reúne a 100 jurados expertos en un mismo lugar, y ya se conocen las fechas para audicionar y formar parte del nuevo reality de la señal del Grupo Clarín.

El reality estará inspirado en el éxito de la BBC, All Together Now. En el programa, los jurados votan con un método muy particular: deben ponerse de pie para que se encienda una luz en su sitio y de esa forma le otorgan un punto al concursante. De acuerdo a su puntaje, los participantes pasan o no a la segunda instancia, donde compiten entre sí.