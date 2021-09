Marcelo Tinelli no pudo seguir el programa por un insólito accidente: "Vamos a la pausa"

El conductor vivió en primera persona un inesperado momento en el aire de El Trece. Un blooper de Facundo Mazzei lo dejó sin palabras y remató: "Nos va a costar remontarla".

El conductor Marcelo Tinelli fue descolocado en vivo durante ShowMatch por un insólito blooper. Facundo Mazzei, uno de los participantes de La Academia, se encontraba sentado en una de las sillas ubicadas en el estudio, dispuesto a promocionar un batido proteico, y allí ocurrió lo inesperado. ¿Qué fue lo que pasó?

Antes de que Lizardo Ponce llevara adelante su performance de "una que sepamos todos", Facu Mazzei fue ponchado por las cámaras para llevar adelante la publicidad que debía realizar en el aire. Allí, su silla se rompió y cayó al suelo en forma estruendosa. Inmediatamente, Marcelo Tinelli se tentó de risa.

"Les quería avisar que mañana no tenemos programa por el partido de la Selección, así que volvemos el viernes. Vamos a la pausa, después de esto creo que nos va a costar remontarla…", manifestó Marcelo Tinelli. Todo esto ocurrió mientras observaba la repetición del accidente, aún riéndose de lo acontecido.

Por otra parte, con las risas de Facu Mazzei mediante, Tinelli agregó: "Con este blooper nos vamos a la pausa. Yo me acordé cuando en VideoMatch, en los ´90, para irnos a la pausa poníamos los bloopers. Acá fue perfecto".

Marcelo Tinelli y el incómodo momento que vivió con un músico en vivo

Marcelo Tinelli es uno de los conductores históricos de la televisión argentina. Desde hace más de 30 años que está en el prime time y se mantiene con diferentes formatos que atrapan a gran parte de las diferentes generaciones. Entre ellos, Ritmo de la noche fue un ciclo exitoso al cual asistían artistas del momento para tocar en vivo frente a cientos de fanáticos. Y allí fue donde "El Cabezón" también vivió uno de los momentos más incómodos de su carrera. ¿Qué fue lo que pasó?

Emmanuel Horvilleur, famoso cantante argentino, en la época de los '90 asistió a Ritmo de la noche con su banda, Illya Kuryaki and the Valderramas. El tema furor por ese entonces era Es tuya, Juan. Sin embargo, el grupo musical no lo tenía entre sus preferencias y se resistió a interpretarla en vivo. "Tengo una buena anécdota con no querer tocar ‘Es tuya Juan’, pero no la voy a revelar hoy”, comenzó diciendo el protagonista, en diálogo con Los Mammones.

Acto seguido, Horvilleur terminó contando lo que pasó con Marcelo Tinelli y este famoso tema: "El programa de Tinelli de esa época… ¿cómo se llamaba? Ritmo de la noche. Nosotros no queríamos tocar esa canción. ¡No la queríamos tocar! Y mi manager quería porque Tinelli quería que toquemos esa y nosotros no queríamos. Dijimos que no la queríamos tocar. Y, el baterista en un momento va de la batería al bajo. El guitarrista dejó la guitarra en el suelo. Empezamos a hacer todo un quilombo, que Tinelli nos odió”.