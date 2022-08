Marcelo Tinelli chicaneó a un famoso jurado de Canta Conmigo en vivo: "Vine igual"

El conductor se burló de una actitud del reconocido actor y lo chicaneó al aire en El Trece.

Marcelo Tinelli chicaneó a uno de los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora y se burló de una repetitiva actitud que sucede en la mayoría de las emisiones del programa de canto. "¿Estás cansado?", lanzó el conductor tajante cuando notó cierto desgano de parte del jurado para la dinámica del programa.

Luego de que la segunda participante de la noche hiciera su audición y conquistara a 97 jurados, Tinelli indagó a Alejandro Paker, uno de los más difíciles de convencer de la tribuna. Un tanto indignado por la repetitiva actitud del actor no pararse incluso antes cantantes que deslumbran a todos los compañeros, "El Cabezón" le pidió explicaciones.

"Esta si era para pararse, ¿por qué no se paró Alejandro Paker? Me gustaría saber", consultó Tinelli. "La verdad que tenés una virtud, tenés un don. Una voz increíble la verdad. Por qué no me levanto tiene que ver...", empezó por justificar el actor, pero rápidamente el conductor lo interrumpió con un chicana. "¿Estás cansado Paker?", consultó Tinelli en tono burlesco.

"Lo digo porque yo hoy a la mañana y dije '22 de agosto ya'. Estaba cansado, pero yo me paro y vengo igual", continuó Tinelli tajante sobre la actitud de Alejandro Paker. Con una risa incómoda, el actor quiso evadir las declaraciones del conductor y se limitó a contar que no se paró por "un tema de interpretación" que no lo convenció del todo.

Marcelo Tinelli podría enfrentar fuertes cambios en Canta Conmigo Ahora: "Muy poco tiempo"

Canta Conmigo Ahora se convirtió en una de las sorpresas menos imaginadas de El Trece: todavía por debajo de los números de rating de La Voz Argentina, el nuevo certamen de Marcelo Tinelli afianzó un número estable de televidentes. Y esto podría traducirse en fuertes cambios en su formato que fueron anunciados por sorpresa.

La periodista de espectáculos Laura Ubfal reveló la primicia sobre las ideas que se estarían cocinando en Laflia por el buen desempeño del programa de canto. "Puede ser que hagan kids, o sea de chicos. Han tenido mucha oferta de chicos que cantan bárbaro. Están viendo, no está asegurado", indicó la conductora de Gossip (Net TV).

"Están analizando porque queda muy poco tiempo para la segunda etapa. Tienen muy poco tiempo para hacerlo. Aunque Marcelo está en Bariloche, se comunica todos los días con Chato y Fede, que están trabajando como locos. Están viendo cómo dan vuelta la tuerca para llegar a fin de año que es lo que quieren", agregó la también panelista de Intrusos (América TV).