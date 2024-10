Marcelo Polino sorprendió al revelar lo que vivió con Gerardo Rozín poco antes de su muerte: "Lo pierdo"

Marcelo Polino contó alto inesperado sobre Gerardo Rozín.

Marcelo Polino es un conductor de radio y TV que siempre sorprende con sus declaraciones punzantes y fuertes acerca de diversas figuras del espectáculo. A pesar de esa realidad, en un reciente descargo el periodista aludió a un momento emotivo que vivió con Gerardo Rozín, poco tiempo antes de que éste falleciera.

El exjurado de Bailando por un sueño dio a conocer que tuvo una sincera y profunda conversación con Rozín y contó algunos detalles de lo que charlaron, varios de los cuales lo llevaron a una fuerte angustia. estuvo en el Fleni, muy bien atendido, y después de tomarse un mes en ‘Morfi’ volvió y me dijo algo que me partió”, comenzó su descargo el conductor de Polino Auténtico.

"Todos lo arengábamos sobre lo positivo de que haya vuelto al programa", comentó Polino sobre lo que le dijo su colega poco tiempo antes de morir. Marcelo Polino se refirió a la metáfora futbolera que utilizó Gerardo Rozín en aquel entonces para hacer referencia a una mejoría que había tenido, pero sin dar esperanzas respecto al futuro: "Me dijo ‘Poli, gané el partido, pero el campeonato lo pierdo’". Cabe recordar que Gerardo Rozín falleció en marzo del 2021 tras meses de luchar contra un tumor cerebral y era padre de dos hijos: Elena y Padre, frutos de sus relaciones con Carmela Bárbaro y Mariana Basualdo, respectivamente.

La revelación de Marcelo Polino sobre su trabajo con Pampita

"Yo el año pasado compartí los primeros cuatro meses en el programa de Guido Kaczka, Los 8 Escalones, con Pampita. Y, a veces, había unas historia muy dramáticas y Carolina lloraba mucho, pero igual ella siempre parecía cada vez más linda. Y recuerdo que le conté esa anécdota a Roberto y me contestó que era porque Pampita era muy linda por dentro… ¡Y se dieron un beso delante de mí! ¡Él está muy politizado, tiene como un discursito muy prolijo!", comentó Polino en diálogo con Ángel Responde. Y agregó: "Y recuerdo que le conté esa anécdota a Roberto y me contestó que era porque Pampita era muy linda por dentro. ¡Y se dieron un beso delante de mí! ¡Él está muy politizado, tiene como un discursito muy prolijo! Igual yo siempre le digo que ella necesita dos vidas en una, porque con todo lo que hace por día… ¡Y siempre está divina, con esa sonrisa!".

Marcelo Polino tiene 60 años.

La palabra de Yanina Latorre sobre la relación de Pampita y García Moritán

"Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona. Ella dice que él (García Moritán) está en su rol político y que no genera un peso, que la familia tiene que mantenerse y vivir de algo", comentó Latorre, dando a entender que Morirán no aportaba nada a la economía familiar. Y remató con una tajante descripción del Ministro: "Ella le reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido, que se enamoró y que él le pareció un dulce, pero que después se dio cuenta de que él es un nabo".