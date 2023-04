Marcelo Polino dio la peor noticia sobre Antonio Gasalla: "Por última vez"

Tristeza total en el mundo del espectáculo. La salud de Antonio Gasalla empeoró y Marcelo Polino fue quien corroboró en primera persona el deterioro del capocómico.

Marcelo Polino es uno de los periodistas más reconocidos de Argentina y también es amigo íntimo de Antonio Gasalla. Es por esta situación que conoce bastante el día a día del capocómico y, en las últimas horas, reveló noticias desalentadoras sobre su salud.

Fue Ángel de Brito quien charló con su colega, Marcelo Polino, y éste le contó cómo encontró a Antonio Gasalla el pasado fin de semana. "Le pregunté a Marcelo Polino cuándo lo vio por última vez a Gasalla, me dijo que fue este sábado a visitarlo, a charlar con él y que no lo reconoció”, sostuvo el conductor de LAM.

El periodista Ángel de Brito también agregó información sensible sobre los cuidados de Antonio Gasalla: "Gasalla no reconoció a Polino, no reconoce a su propia familia tampoco. Obviamente están todos aconsejados por profesionales para que no lo contradigan. Es por eso que en estas últimas semanas este cuadro de falta de memoria empeoró la familia decidió accionar para que esté bien cuidado. El primer paso va a ser internarlo a Antonio en una clínica para compensarlo porque no tomó los medicamentos, no está bien alimentado”.

Antonio Gasalla sufrió un terrible robo en su casa

Antonio Gasalla fue víctima de un enorme robo en su casa y despertó una gran preocupación entre sus seres queridos y sus fanáticos. Además, trascendió que el histórico humorista está atravesando un momento muy delicado debido a serios problemas cognitivos, por lo que su familia estaría muy atenta a los efectos que esta situación podría generar sobre su salud.

Marcelo Polino, su íntimo amigo, contó cómo fue este robo y brindó detalles sobre la salud del actor. De acuerdo con sus declaraciones, los delincuentes que irrumpieron en la casa del actor le robaron aproximadamente 500 mil dólares en efectivo y objetos de alto valor que el humorista coleccionaba desde hace años.

“Tenía obras de arte espectaculares, las que se imaginen, esculturas de un valor incalculable... Se llevaron desde sus recuerdos, hasta muebles antiguos, había comprado vitró de los teatros de los que iba recorriendo el país”, dijo Ángel de Brito en LAM (América TV). En este línea, Polino explicó que los delincuentes se aprovecharon de los problemas cognitivos que sufre Gasalla y, además de haber entrado a su casa a robarle objetos, lo obligaron a firmar papeles.