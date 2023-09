Marcelo Polino contó toda la verdad de su relación con Silvina Luna: "La iba a ayudar"

El periodista reaccionó a las críticas en redes sociales por sus dichos a SIlvina Luna en 2016. Marcelo Polino fue tajante en su descargo al respecto.

Marcelo Polino es uno de los periodistas de espectáculos más punzantes de la televisión actual, ya que ha encontrado ese sello en ciclos como Ponele La Firma y Bailando por un sueño. El conductor de TV se desempeñó durante años como jurado del ciclo de Marcelo Tinelli y recientemente los usuarios de redes recordaron unas declaraciones que Polino tuvo hacia Silvina Luna en 2016 respecto a su cuerpo.

La rosarina que saltó a la fama por participar en Gran Hermano en 2001 perdió su vida el 31 de agosto después de meses internada y las redes sociales se llenaron de posteos al respecto. Una de las publicaciones más viralizadas fue un video donde se vio a Polino hacer un comentario sobre el cuerpo de Luna: "Te pesa el culo de Lotocki", soltó debido a cómo se movió en la coreografía.

El notero de LAM le preguntó a Polino por esta situación y el jurado fue tajante en su respuesta. "No vi nada, pero tuve una relación re copada con Silvina, casi hasta el final de su vida. Yo le hice el contacto de Divas Play. Y también tuvimos contacto porque la iba a ayudar en una venta que quería hacer. Así que estuvimos así hasta poco tiempo antes de sus internaciones", sostuvo. Y cerró: "Las redes están llenas de gente psiquiátrica así que no me importa lo que digan".

En el piso de LAM opinaron que Polino tendría que haber aceptado que estuvo mal y también haber pedido disculpas, a pesar de que indicaron que en aquel momento nadie imaginaba que todo podía terminar con la muerte de Luna. "Fue fuerte", opinó la panelista Maite Peñoñori sobre el comentario de Marcelo en el Bailando.

Se supo quién será el heredero de Silvina Luna

"Todos sus bienes, ella tenía dos o tres propiedades, en vida los tiene donados a su hermano Ezequiel", comentó la periodista Paula Varela en Socios del Espectáculo en El Trece. Al mismo tiempo, señaló: "Dejó preparado todo en vida para que si a ella le pasaba algo, su hermano no tuviese que estar haciendo trámites ni nada burocrático. Dejó todo listo al momento de irse".