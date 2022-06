Marcelo Gallardo rompió el silencio y habló de Alina Moine: "Totalmente mentira"

"El Muñeco" Gallardo no esquivó los rumores que lo vinculan a Alina Moine y dejó un claro mensaje sobre su relación con la periodista.

Desde hace meses circulan rumores que hablan de una relación entre Marcelo Gallardo y Alina Moine, y luego de las especulaciones el entrenador de River Plate decidió romper el silencio y hablar del escándalo que mantiene enganchados a los hinchas.

Fue Karina Iavícoli, en el magazine Socios del Espectáculo (El Trece), quien filtró la versión que Marcelo Gallardo comunicó a sus vínculos cercanos: "Lo que me cuenta el entorno más íntimo de Marcelo Gallardo es que hubo una reunión familiar por los rumores que dicen que tiene una relación con Alina Moine. Y él dijo 'no, de ninguna manera. Eso es mentira'".

"El señor Gallardo desmiente la relación. Eso no significa que la relación no exista. Que él, a su entorno, a sus amigos, a su familia le diga 'yo con Alina no tengo nada que ver' es otro tema", agregó la panelista Mariana Brey, antes de contar como se vive la situación del lado de Alina Moine.

"Ella está muerta de amor por Gallardo y a su personas más íntimas y cercanas les cuenta, no desde hace dos meses, sino desde hace muchos años que tiene una relación con él. Está enamorada, por eso lo cuenta, no porque es una loca a la que no le importa nada y va por todo", explicó la panelista del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la pantalla de El Trece. Por su parte, Paula Varela reveló qué opina el entorno de Moine sobre la relación con Gallardo.

"Sus amigos y gente cercana le han aconsejado muchas veces que salga de ahí, que salga de esta historia. Los amigos sienten que es una historia tóxica", aseguró la periodista. Entre los argumentos que esgrime el entorno de Alina Moine, destacan que "ella vive de promesas de él, que confía, pero que nunca llega el blanqueo".

El fallido que dejó expuesta a Alina Moine con Marcelo Gallardo

La famosa conductora tuvo un furcio insólito. Todo comenzó a partir de una charla sobre la actualidad de Boca, en la que manifestó: "Es cierto que el Pulpo (González) está suspendido para este inicio de Copa, pero ¿qué es lo que tiene?", se preguntó.

Luego, Moine continuó con el debate y fue en ese entonces cuando cometió el error: "Porque en este inicio de rotación que necesita Gallardo, es un jugador importante...". Inmediatamente después, se dio cuenta de que metió a "El Muñeco" en una charla que nada tenía que ver con él, por lo que aclaró: "Eh... Gallardo... digo, Battaglia... porque es un jugador importante".