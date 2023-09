Marcelo Bonelli se sacó contra Pablo Gravellone al aire de El Trece: "Te dije"

El conductor "se la picanteó" al periodista deportivo en el momento de análisis del partido que disputaron Argentina y Ecuador, y terminó con la Selección de Scaloni invicta.

Marcelo Bonelli protagonizó un intercambio chispeante con el periodista deportivo Pablo Gravellone al aire de Arriba argentinos (El Trece), cuando se debatió la victoria de la Selección Argentina contra Ecuador. "No dijiste nada", sentenció el conductor impávido ante la mirada de sorpresa del columnista.

En la presentación del tema de debate, la victoria de Argentina por 1-0 frente a Ecuador, Bonelli "se la picanteó" a Gravellone y le arrojó al aire: "Yo pensé que en tu comentario ibas a hacer un reconocimiento. Ayer te dije 'resultado 1 a 0' y vos me dijiste '¡noo, más holgado!'". "Fue una expresión de deseo nada más", le retrucó el periodista deportivo.

"Bueno, pero no dijiste nada", arremetió Bonelli, insistente. "No necesitás que te reconozcamos esto, Marcelo", sentenció Gravellone en un intento por restarle peso al pedido de su compañero. En ese momento, Bonelli decidió ir un paso más allá y aseveró: "A mí me importa esto. Yo quiero ser periodista deportivo".

"¿Eh?", lo miró con sorpresa el periodista deportivo, sin poder creer las declaraciones del conductor. "Sos el mejor en lo tuyo. ¿Para qué te querés venir para esta rama?", lo persuadió Gravellone. "Para ser el mejor periodista deportivo. Porque me gusta viajar... La pasan bárbaro", graznó Bonelli, en tono ácido.

Luego del picante cruce y en otro momento del programa, Gravellone analizó el posible escenario al que podría enfrentarse Lionel Messi en caso de jugar contra Bolivia. “Para mí no va a jugar en la altura. No tiene que jugar. Vamos a ver qué dice Scaloni el fin de semana y los estudios que le van a hacer”, opinó.

Inesperado posteo de Marcelo Bonelli con música y mujeres: "Vamos, no pares"

Hace pocos días, Marcelo Bonelli protagonizó una situación insólita en Arriba Argentinos cuando un joven aprovechó la oportunidad para burlarse de la propuesta de dolarización de Javier Milei en vivo, momento televisivo que se volvió viral en las redes sociales. En esta oportunidad, el periodista usó su cuenta de Instagram para compartir un posteo inesperado.

El video que publicó en sus historias muestra un videoclip con mujeres semidesnudas y una canción de Los Rolling Stones, pero hay una historia detrás. La icónica banda lanzó el adelanto de su nuevo disco de estudio Hackney Diamonds y uno de los temas, tiene un videoclip que muestra a los músicos bailando en las calles con la aparición de actrices con poca vestimenta.

Como fanático de Los Rolling Stones, Marcelo Bonelli se hizo eco de esto y compartió el posteo de la banda en sus redes sociales. "Vamos, no pares", escribió el conductor sin hacer referencia a nadie, pero asumiendo que podría ser dirigido a Mick Jagger, que con 80 años continúa sin parar al frente del grupo.