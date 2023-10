Marcela Tinayre y una insólita revelación sobre Nacho Viale: "La vida imposible"

La famosa conductora habló de la relación con su hijo e hizo una fuerte confesión que descolocó a sus compañeros.

Marcela Tinayre hizo una insólita confesión sobre su relación con su hijo, Nacho Viale, y descolocó a sus compañeros de trabajo. La conductora se sinceró al aire en Polémica en el bar y confesó cuál su peor defecto como suegra.

Aunque suele mantener un bajo perfil con respecto a su vida personal, el famoso productor tuvo varias relaciones mediáticas, como la que mantuvo con "La China" Suárez o Pampita. Sin embargo, sin hacer distinción sobre el trabajo de la novia de su hijo, Tinayre confesó que suele hacerles la vida bastante complicada a sus nueras.

"Con mi hijo mayor al principio no había una que me venga bien. No había una y además, era mujeriego. He visto pasar, no voy a dar nombres, a todas", empezó por decir en el ciclo que conduce en América TV. Asimismo, sumó: "Soy una suegra jodida, pero amorosísima. Quiero que ella sea educada, que lo quiera, que veas que lo hace feliz, que lo cuide".

En este marco, Tinayre dejó en claro que su mayor preocupación es que "usen" a su hijo para llegar a la fama, motivo por el que suele ser bastante estricta. "Una ya olfatea si de la otra parte lo que está buscando es estar en una mesa comiendo, si quiere estar en la mesa de Polémica en el bar o lo que sea. Te das cuenta al toque", aseguró.

Por último, dejó en claro: "Soy de las que les hacía la vida imposible. Yo le decía, por ejemplo, ‘¿no te das cuenta que no te mirá, que se mira todo el día al espejo?’. Era chico. Ahora es grande y ya no puedo hacer eso. Una las olfatea. Primero sos amorosísima y después las empezás a escanear".

Marcela Tinayre y una confesión que descolocó a todos: "La chota acá"

Marcela Tinayre fue protagonista de un embarazoso momento en Polémica en el Bar (América TV) cuando le preguntaron por la obra teatral Sex, de José María Muscari, y soltó una respuesta que descolocó a todos. "La chota", exclamó la hija de Mirtha Legrand al aire.

En el mediodía del domingo 17 de septiembre al mediodía, Marcela Tinayre le consultó a Adabel Guerrero si seguía como actriz de Muscari en la exitosa Sex, viví tu experiencia, y luego de que la bailarina respondió de manera afirmativa, se atrevió a explicar las razones por las que aún no vio el espectáculo. “José María (Muscari) me dice de ir todo el tiempo… Yo, como dijo Marcelo Tinelli el otro día, a mí no me gusta que me pongan la chota acá”, exclamó Marcela, lanzada.

Acto seguido la mesa estalló en carcajadas y Flavio Mendoza fue el primero en saltar a cubrir el bache con un comentario que tentó a la hija de "La Chiqui" Legrand: “Para eso vamos tus amigos, para ponernos adelante y que nos la pongan a nosotros”. Por su parte, Gabriel Schultz completó en dirección a Marcela: “Acordate que no estamos a la noche, estamos al mediodía”.

“Bueno, ‘la coneja’ o ‘la piruluchi’...”, cerró la conductora, entre risas. A pedido de Marcelo Polino y el resto de los panelistas Marcela no siguió profundizando en sus declaraciones y Adabel Guerrero tomó el guante para retomar desde donde había terminado su participación, contradiciendo a Tinayre y su creencia en torno a lo que ofrece Muscari en Sex. “No es tan así, te prometo que es una obra con mucho humor…”.

Muy divertida, Marcela dio por aprobados los dichos de Guerrero y sumó, zanjando el tema: “Flavio fue a verla, mi hija, mi nieta… la han pasado espectacular”. Sex tiene funciones de jueves a domingos en Gorriti Art Center Avenida Juan B Justo 1617, CABA) con gran concurrencia de público.