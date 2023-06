Marcela Tinayre se calentó con Adrián Suar y lo incendió en vivo: "No sé si será así"

Marcela Tinayre salió con los tapones de punta contra Adrián Suar para defender a Mirtha Legrand y Juana Viale, su madre e hija respectivamente. Qué dijo la conductora de Polémica en el bar contra el gerente de programación de El Trece.

Marcela Tinayre se mostró muy enojada con Adrián Suar por un tema vinculado a su mamá Mirtha Legrand y su hija Juana Viale. La actual conductora de Polémica en el bar fue interceptada por los movileros de distintos programas de espectáculos y expuso al gerente de programación de El Trece de una manera letal.

Tras las declaraciones de Adrián Suar en LAM, se despertaron todo tipo de reacciones en el mundo del espectáculo porque habló de las negociaciones fallidas para que Mirtha Legrand y Juana Viale sigan en El Trece. "Juana no quería hacer el programa. No quería ir al mediodía los domingos, que es verdad porque no le gustaba el horario. Yo creo que quería los sábados. Y lo manifestó, no lo ocultó", había dicho.

Frente a esta situación, Marcela Tinayre se metió en esta polémica y dejó mal parado a Suar. "¿Que Juana no quiera trabajar los domingos es cierto? Porque es lo que dijo Adrián Suar", le preguntó uno de los movileros. "No tengo la menor idea. Y bueno... lo habrá dicho Adrián. No sé si será así", lanzó.

En otra de las preguntas, el cronista de LAM enfatizó en lo bien de salud que la pone a Mirtha hacer televisión. "¿Te parece que a esta altura de su vida termine todo en un tema económico como decía Adrián?", indagó. Pero la conductora de Polémica en el bar respondió sin tapujos: "Bueno, lo dijo Adrián. Preguntáselo a él. No creo que sea por un tema económico, no tengo la menor idea, chiquis". El descargo no terminó ahí, ya que volvió a apuntar contra Suar por un detalle ligado a la negociación que encabezó Nacho Viale, productor de Mirtha y Juana. "Si es un enorme trabajo ¿por qué va a tener que resignar plata?", opinó.

Adrián Suar ventiló lo que nadie sabía de Marcelo Tinelli en El Trece: "Difícil"

Adrián Suar decidió ventilar lo que nadie sabía de su relación con Marcelo Tinelli, con quien compartió varios años de éxitos en la pantalla de El Trece. El gerente de programación del canal contó cómo fue su verdadero vínculo fuera de las cámaras con el conductor, quien en varias ocasiones lo cuestionó o le hizo pedidos en plena transmisión en vivo.

En una entrevista que le concedió a Ángel de Brito en LAM (América TV), "El Chueco" fue consultado sobre el final de Tinelli en El Trece, que tuvo lugar a fines de 2022 con el programa Canta Conmigo Ahora, y acerca de su desvinculación, que terminó con el traspaso al Grupo América. "Podríamos haber terminado a los tiros, pero la verdad es que nunca tuve un problema fuerte con él", indicó.

En tanto, Suar dejó en claro que tenía pensado proponerle a Tinelli que arrancara ShowMatch nuevamente en septiembre de 2023, pero que el presentador terminó tomando otro camino. Sobre esto, sostuvo: "Es así la tele, es dinámica y va cambiando".

Acerca de su relación con "El Cabezón", con quien tuvo algunos encontronazos tanto en vivo como fuera de cámara, el gerente de programación de El Trece contó un detalle que nadie sabía: "Yo le tengo bastante aprecio y cariño, porque fuimos parte de una televisión muy picante de muchos años". Y también advirtió que lo que todas las chicanas y críticas que se decían al aire "era verdad".