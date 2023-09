Marcela Tinayre reveló su fantasía menos pensada en América TV: "Esos brazos"

La conductora de televisión compartió una fantasía íntima que le gustaría cumplir y sorprendió a todos sus compañeros de Polémica en el Bar. El particular momento que protagonizó Marcela Tinayre.

Marcela Tinayre encendió la mesa de Polémica en el Bar (América TV) al compartir con el resto de los panelistas una de sus fantasías sexuales más intensas. "Buen sexo", anunció la hija de Mirtha Legrand con una sonrisa pícara que desató un juego de risas y miradas cómplices con Flavio Mendoza.

"Ranking de profesiones que tienen buen sexo", lanzó Marcela al aire de Polémica en el Bar para introducir un picante tema que no dejó indiferentes al resto de sus compañeros de equipo. Flavio Mendoza fue el primero en sumarse al juego de la conductora y vociferó: "¡Camionero!". La revelación del coreógrafo logró despertar la curiosidad de Tinayre y se produjo un intercambio hot donde reveló más de lo esperado en torno a sus fantasías sexuales.

"¿Vos estuviste con algún camionero?", arrancó Tinayre, afilada, hacia Mendoza. "Sí. Dentro del camión", remató quien también fue parte del jurado del Bailando por un sueño. Enganchada con el rumbo de la conversación, la conductora se desató y se animó a contar: "Con los camioneros tengo fantasías por esos brazos".

"No es por la estética. Es por la forma, la actitud...la forma que lo hace", agregó Flavio Mendoza con una sonrisa sugerente para Tinayre, que rompió en carcajadas de nerviosismo. "Lo del camionero fue en Córdoba. Lo conocí y después me dijo que era camionero. Cuando me invita fuimos al camión", cerró el coreógrafo para terminar su anécdota fogosa.

Marcela Tinayre cruzó a Tinelli en vivo y arde la interna de América TV: "El señor"

En la emisión del viernes 1° de septiembre, la conductora de 72 años compartió una opinión con su panel conformado por Gabriel Schulz, Eliana Guercio, Flavio Mendoza, Walter "Alfa", Marcelo Polino y Chiche Gelblung sobre Marcelo Tinelli. "Yo estoy medio angustiada. Terminamos la noche diaria de Polémica en el Bar, la semana que viene empieza el señor Tinelli y nosotros vamos sábados y domingos. Sábados a la noche y domingos al mediodía", dijo sobre el cambio de día y horario por el debut de Bailando por un sueño el lunes 4 de septiembre.

A pesar de que sus compañeros arengaban esta modificación de último momento, poco le importó ya que se mostró muy apenada por la situación. "Va a estar buenísimo sin lugar a dudas, lo que pasa es que fue una gran experiencia. Polémica empezó con una mujer... Los voy a extrañar. La hemos remado. Les juro que estoy re angustiada porque fue un enorme esfuerzo y nunca pensé que un mismo programa nos iba a dar dos desafíos. Porque ahora es imponernos los sábados a la noche y los domingos al mediodía... Un horario que conozco", soltó.

No solo eso, sino que cuestionó la gran movida de promoción que hizo América TV con Bailando por un sueño cargando con todo contra Marcelo Tinelli. "Vamos a ser un éxito, contamos con todos ustedes. Empieza la promoción nuestra, porque hasta ahora fue toda la de Tinelli", dijo contundente.