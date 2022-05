Marcela Tinayre explicó el origen su audio viral: "Voy con la peor de las ondas"

La conductora reveló la histotria detrás del polémico audio donde aseguró que asistiría a un evento con la peor de las ondas.

Marcela Tinayre, más allá de ser la hija de Mirtha Legrand y la mamá de Juanita y Nacho Viale, es una reconocida conductora de radio y televisión. Pero al margen de su carrera profesional y del reconocimiento popular por pertenecer a la famila de la diva de los almuerzos, está directamente relacionada a un audio viral que trascendió varias generaciones. En LAM, se animó a contar la historia detrás del polémico audio que se viralizó hace algunos años atrás, donde aseguró que iría a un evento con la peor de las ondas.

En el inolvidable audio de se escuchaba a Marcela Tinayre decir: "Mira Silvia yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas, bánquenme con la peor de las ondas. Me voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita, díganme a dónde voy, ¿es el sábado o es el domingo?, no sé que día tengo que ir, Voy a ir así nomás. A mi no me pidan que esté peinada, maquillada, ni nada. Si hay alguien que lo haga...fenómeno. Siempre me joden, no me invitan en todo el año y quieren que vaya a Rosario. Yo no necesito la promoción de ustedes. A Rosario, ¿entendés bien nena?. Bueno, voy a ir con la peor de las ondas. Decime a dónde mierda tengo que ir porque no tengo la más puta idea. Me están cagando la vida como siempre me lo hacen ustedes que la paso mal. Decime a dónde tengo que ir".

Marcela Tinayre.

Marcela Tinayre estuvo de invitada en LAM y cómo era de esperarse, Ángel de Brito le preguntó cómo fue la historia detrás del audio viral. La hija de Mirtha Legrand respondió: "Mirá te voy a contar, es muy fácil, nunca pensé que una huevada así iba a tener tanta repercusión. A mí en ese momento me llama una productora que se llama Silvia Pesquera. A último momento, viernes a la noche, de apuro. A mí me molesta que me llamen de apuro, me dio como fastidio por la forma en que me lo dijo. Ni siquiera me preguntó ‘¿podés salvarnos, Marce?' Fue todo ‘ay, sí, te queremos invitar a la noche de Mirtha a ver si podés venir’".

Por qué aceptó a ir a pesar de la molstia

Marcela Tinayre fue muy sincera al reconocer que le molestó que la inviten a último momento, pero se since´ró con respecto a los motivos que la llevaron a tomar la decisión de ir igual: "Me pesó el rol de hija, entonces les dije ‘lo voy a hacer con la peor de las ondas. Ni me voy a vestir, ni me voy a maquillar’. Estaba enojada conmigo misma por haber aceptado”. Para terminar reveló: “Nunca más hablé con esa productora, pero mamá nunca me preguntó nada sobre esto. Yo soy de dar esas contestaciones. No tengo ese freno inhibitorio".