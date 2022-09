Marcela Tinayre enfureció al aire y le dijo de todo a Barby Franco: "Hay que respetar"

La hija de Mirtha Legrand desató su furia en su programa de televisión por la irresponsabilidad de una invitada. Marcela Tinayre no tuvo tapujos a la hora de enfrentar a Barby Franco.

Marcela Tinayre hizo honor a su icónica frase "con la peor de las ondas" y lanzó un contundente descargo en vivo hacia Barby Franco, quien debía asistir a su programa de televisión y no acudió. El enojo de la madre de Juana Viale explotó cuando la conductora se enteró que la modelo estaba al aire en un programa de la competencia.

"Quería hacer un comentario hoy iba a venir al piso Barby Franco con su pancita, divina, amorosita. De golpe dijo que se sentía mal, que no podía venir”, comenzó su descargo Tinayre con su característico tono de hartazgo. Y agregó: "Como está embarazada, un poquito la entendés. Pero lo que no la entendés es que esté ahora en vivo en otro programa".

La hija de Daniel Tinayre y Mirtha Legrand reflexionó sobre el poco profesionalismo de Franco y la trató de alguien de paso en el medio artístico. "Así que esas cosas no se hacen con un programa en vivo, hay que respetar, sea el programa que sea", concluyó sin tapujos la presentadora.

La explicación de Marcela Tinayre de su audio viral

La conductora de televisión acudió como invitada a LAM y fue consultada por el audio de WhatsApp privado que se viralizó hace meses. "A mí me molesta que me llamen de apuro. Me dio como fastidio por la forma en que me lo dijo. Ni siquiera me preguntó ‘¿podés salvarnos, Marce? Fue todo ‘ay, sí, te queremos invitar a la noche de Mirtha a ver si podés venir’", enunció Tinayre tras contar que el audio iba dirigido a Silvia Pesquera, productora del ciclo de su madre.

"Me pesó el rol de hija, entonces les dije ‘lo voy a hacer con la peor de las ondas. Ni me voy a vestir, ni me voy a maquillar’. Estaba enojada conmigo misma por haber aceptado. Nunca más hablé con esa productora, pero mamá nunca me preguntó nada sobre esto. Yo soy de dar esas contestaciones. No tengo ese freno inhibitorio", continuó la personalidad de televisión y aseguró que cree que Pesquera fue quien viralizó el audio que sirvió como material para cientos de memes en las redes sociales.

Qué dijo Marcela Tinayre en su audio viral

"Mirá, Silvia, yo voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas. Voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita, díganme dónde voy. ¿Es el sábado o el domingo? No se qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga, fenómeno".