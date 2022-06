Marcela Tinayre dejó muda a Georgina Barbarrosa: "20 orgasmos"

La conductora Marcela Tinayre visitó a Georgina Barbarossa y tuvo un picante cruce de revelaciones íntimas que calentaron la mañana.

Marcela Tinayre no tiene tapujos a la hora de hablar de temas picantes y así quedó demostrado en la divertida charla que tuvo con Georgina Barbarossa, donde la conductora de Las Rubias (Net TV) deslizó que todos los viernes "tiene sexo" en su programa. "No hace falta la penetración para pasarla bien", comentó la hija de Mirtha Legrand.

"Todos los viernes en mi programa tengo sexo. ¡Es un festival! Vienen sexólogos, expertos, especialistas y se habla de todo, damos consejos, hacemos aportes. Me olvido que son las tres de la tarde y hablo con todo", explicó Tinayre, invitada al magazine A la Barbarossa (Telefe), ante el asombro de la exparticipante de MasterChef Celebrity 2.

Profundizando en sus declaraciones, la mamá de Juana y Nacho Viale habló de sus descubrimientos en torno a la sexualidad y el placer: "Hay muchas formas de sexualidad que todos debemos experimentar, recorrer y disfrutar. Voy a ser cuidadosa con las palabras por el horario, pero no hace falta la penetración para pasarla bien".

"Hay palabras, movimientos, situaciones, circunstancias que ayudan y que permiten tener 20 orgasmos.... Bueno, quizás sea mucho. Pero no, hay muchas situaciones que son geniales y que no están tan incorporadas. Elementos que son muy buenos. Y no estoy hablando nada más que de juguetes", sumó Tinayre, provocando la reacción divertida de Georgina que se animó a confiarle que usa un "aparatito" para recomendarle.

Más seria, Marcela abrió su corazón y sobre los vínculos amorosos y la posibilidad de involucrarse en uno nuevo reflexionó: "A esta altura de la vida ya no estaría con gente joven. No me veo ni me interesa demasiado. Tengo amigos de 50, 51, 52... que ya no son jóvenes, no jodamos, con los que voy a cenar me divierto, y sí, la paso muy bien. Hace sólo dos años que perdí a Marcos, y cuando venís de una enfermedad no estás metida en esa circunstancia. Y después, cuando podía empezar a conocer a alguien, la pandemia lo impidió. Jamás usaría Tinder, nunca, no me imagino".

Marcela Tinayre habló del origen de su audio viral "Voy con la peor de las ondas"

Marcela Tinayre estuvo de invitada en LAM y cómo era de esperarse, Ángel de Brito le preguntó cómo fue la historia detrás del audio viral. La hija de Mirtha Legrand respondió: "Mirá te voy a contar, es muy fácil, nunca pensé que una huevada así iba a tener tanta repercusión. A mí en ese momento me llama una productora que se llama Silvia Pesquera. A último momento, viernes a la noche, de apuro. A mí me molesta que me llamen de apuro, me dio como fastidio por la forma en que me lo dijo. Ni siquiera me preguntó ‘¿podés salvarnos, Marce?' Fue todo ‘ay, sí, te queremos invitar a la noche de Mirtha a ver si podés venir’".

Marcela Tinayre fue muy sincera al reconocer que le molestó que la inviten a último momento, pero se since´ró con respecto a los motivos que la llevaron a tomar la decisión de ir igual: "Me pesó el rol de hija, entonces les dije ‘lo voy a hacer con la peor de las ondas. Ni me voy a vestir, ni me voy a maquillar’. Estaba enojada conmigo misma por haber aceptado”. Para terminar reveló: “Nunca más hablé con esa productora, pero mamá nunca me preguntó nada sobre esto. Yo soy de dar esas contestaciones. No tengo ese freno inhibitorio".