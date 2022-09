Marcela Tinayre confesó su preocupación por Mirtha Legrand: "Voy a llorar"

La hija de la diva de los almuerzos admitió que le inquieta el regreso de su madre a la TV. La comparación con Juana Viale.

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan a El Trece con sus clásicas "mesazas" y la familia está movilizada. Así lo transmitió Marcela Tinayre, quien admitió su preocupación por el regreso de su madre y la comparó con su propia hija, a quien la ve con "otra impronta" para enfrentar este nuevo desafío.

"Me preocupa más mamá porque quiero que la pasé bien, quiero que lo disfrute", expresó la hija de la diva de los almuerzos en Socios del espectáculos. Además, no dudó en mostrarse vulnerable y contó que la conmueve el regreso de Mirtha: "Lo que tanto ansió, a los 95 años se le siguen cumpliendo cosas. A mi eso me emociona mucho. Cuando salga voy a llorar. Es un ejemplo, es un esfuerzo".

Dentro de todo el trabajo que ve en su madre, describió que toda la preparación que conlleva un programa de TV es mucho para la edad que tiene: "Las mujeres lo van a entender porque lo veo. Ponerse el zapato, las medias, estar bella, poner la cara para el maquillaje. Todo eso a esa edad tendría que importante un pito. Y ella sigue siendo estrella, lo sigue haciendo, sigue estudiando. No se como hace, es ejemplar. Eso me pone nerviosa para que disfrute y creo que Nacho está haciendo todo para que disfrute".

En una posición muy distinta la ve a Juana Viale, a quien le resaltó una perspectiva distinta para la televisión: "Juana no me pone nerviosa. Si bien es profesional, la impronta de la juventud te salva todo. Y la belleza también. Hay una impronta diferente. Es un fenómeno, tres de las familias, tres en la televisión".

Mirtha Legrand reveló la clave de su vitalidad

Mirtha Legrand está muy cerca de volver a la pantalla de El Trece después de varias negociaciones en el medio. En este contexto, la diva de los almuerzos confesó estar muy contenta por la situación y la vitalidad que le genera estar en un nuevo proyecto laboral a sus 95 años.

La conductora dialogó con la sección El run run del espectáculo de Lio Pecoraro por Crónica TV para también brindar detalles sobre cómo será el formato televisivo: "Se cortará para los avisos". Al mismo tiempo se mostró confiada, ya que dijo que va a estar tranquila: "Es un clásico mío".

Frente a la pregunta de quién va a ser el primer invitado, Mirtha no quiso deslizar quién será: "No te puedo decir. Mañana tengo reunión con el equipo de producción". Allí reveló la clave para la continuidad de sus proyectos laborales con sus 95 años y qué expectativas tiene por delante.