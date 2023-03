Marcela Tauro y Martín Bossi se cruzaron con todo en vivo: "No me vas a manejar"

La periodista increpó al humorista y actor y protagonizaron un tenso cruce que incomodó a todos los presentes en el estudio.

Marcela Tauro y Martín Bossi protagonizaron un tenso momento al aire de Intrusos que incomodó a todos los presentes. La periodista enfrentó al humorista luego de que él se negara a responder varias de las preguntas que le hizo, pero el actor no se dejó pasar por encima y terminaron teniendo un fuerte cruce.

La situación se desenvolvió en una reciente entrevista que Bossi brindó para el ciclo que conduce Flor de la V en América TV. Todo sucedió cuando Tauro le consultó al actor sobre su romance con Fernanda Iglesias, pero Martín se negó a contestar y atacó directamente a la periodista.

"Uh, ¿para qué está la Tauro en este programa? ¡Otra vez, qué pesada!", lanzó enojado Bossi. Sin ánimos de quedarse callada, Marcela replicó indignada: "Bueno, con Momi (Giardina) saliste. ¿Querés que te pase la lista?". "¿La podés calmar? Andate a tomar un jugo de naranja", replicó el actor, picante.

Y aunque si bien la situación parecía ser en un tono humorístico, la periodista terminó por demostrar su enojo. "Ya me rayé yo, no te acerques. No me vas a manejar lo que puedo preguntar. Todo te molesta, viniste con la peor de las ondas", lanzó enojada Tauro, pero Bossi continuó contestándole con ironía. "Te pido disculpas, preguntá lo que quieras. Reconozco cuando me equivoco en la vida y públicamente le quiero pedir perdón a Marcela Tauro porque la juzgué", contestó el actor.

Sin embargo, la periodista quiso quedarse con la última palabra y dejó en claro su indignación. "No, no. Me pusiste en una situación como que preguntaba barbaridades", sentenció la periodista y generó un tenso ambiente entre los presentes.

Marcela Tauro destrozó a Diego Leuco y dijo lo que todos pensaban: "Mierda"

Marcela Tauro sorprendió con un brutal comentario al aire en Intrusos sobre el flojo presente que vive Telenoche y El Trece en materia de rating. "Números de mierda", disparó muy picante la panelista del ciclo que conduce Flor de la V por la pantalla de América TV.

El Trece atraviesa un difícil presente debido a los bajos números que viene marcando, por lo que ya estuvo moviendo su grilla en busca de mejorar su situación. Entre los importantes movimientos que experimentó la señal del Grupo Clarín en el último tiempo también se encuentra la partida de Diego Leuco, que decidió dejar la conducción de Telenoche para reencausar su carrera en otro tipo de contenidos, más cercano a los programas de interés general, tal como lo que hace en Antes que nadie, el ciclo que conduce en Luzu TV.

Sobre la partida de Leuco estaban hablando en Intrusos cuando Marcela Tauro sorprendió a todos en el estudio y en sus casas con un durísimo análisis que terminó con un inesperado exabrupto. "Obviamente está a la vista que El Trece se equivocó, sino tendría otros números", comenzó sutil la panelista.

Pero lo más picante del análisis llegó a continuación: "Está fracasando y tienen unos números de mierda". "No, Marce, no es así", intentaron comentar sus compañeros, mientras Flor de la V bromeaba asegurando que no sabía "si quedó claro" lo que pensaba Marcela Tauro y buscando cambiar rápidamente el tema para olvidar lo que dijo su panelista.