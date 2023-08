Marcela Tauro reveló lo que Cinthia Fernández no dijo de su pelea con El Trece: "Están cansados"

Marcela Tauro se metió de lleno en la polémica que se desató con Cinthia Fernández a raíz de su enfrentamiento con "El Negro" González Oro y reveló información que pone en jaque el futuro de la mediática en El Trece.

Las repercusiones mediáticas tras el enojo de Cinthia Fernández con "El Negro" González Oro siguen llegando y esta vez fue Marcela Tauro quien reveló lo que ocurrió en el detrás de escena del enfrentamiento. Las picantes declaraciones de la panelista que encendió el aire de Intrusos (América TV).

Durante el programa que conduce Florencia de la V en América TV, Tauro se metió de lleno en el enfrentamiento entre "El Negro" González Oro -quién tomó la conducción de Nosotros en la Mañana (El Trece) hasta el confirmado arribo de Fabián Doman- y la mediática Cinthia Fernández, que se sintió disgustada tras un cruce al aire, y contó lo que nadie dijo hasta el momento sobre la pelea. "Están cansados de que tenga problemas con los técnicos y camarógrafos", sentenció, dando el panorama total con la opinión de los trabajadores del canal sobre Fernández.

Con estas palabras, Tauro puso en duda la continuidad de Cinthia Fernández en el programa Nosotros a la Mañana, donde se desempeña como panelista. Tras su discusión con González Oro, la mediática se ausentó al magazine y aunque las alarmas se dispararon, el conductor Ángel de Brito se encargó de disiparlas al contar que le sucedió a la figura: "Es algo menor, una cuestión ginecológica, pero tiene que atenderse. El miércoles se opera Cinthia. Se le corrió el diu y le está causando algunas hemorragias".

El descargo de Cinthia Fernández luego de que pensarán lo peor: "Rompen las pelotas"

"Para los que especulan, ya sea del medio o familiares del progenitor que solo rompen las pelotas en vez de mirar su culo bien sucio o ayudar, compren vaselina y métanse ese dedo en el opis", comenzó su descargo la madre de Charis, Bella y Francesca. Y sumó: "Estoy haciéndome estudios por un inconveniente de salud que espero no sea nada y además, tuve trámites y exámenes toda la mañana".

Fernández no nombró en ningún momento a Oscar González Oro pero el último fragmento de su texto fue entendido por muchos como una indirecta a su malestar con la conducción de "El Negro". "Esta es una hermosa, pero lamentable casualidad porque tampoco quería ir al programa, aunque me hubiese gustado que no sea por algo de salud. Obvio que no quería ir, pero a pesar de lo que pasó, soy muy profesional y jamás falto sin permiso, sin motivo y sin presentar certificado. Simplemente me estoy ocupando de mí", soltó.