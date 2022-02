Marcela Tauro explotó tras la salida de Flor Peña de Telefe: "Forreada"

Marcela Tauro estuvo en Intrusos y dejó una filosa teoría sobre cómo se siente Flor Peña respecto a su dilatada salida de Telefe.

Marcela Tauro dejó una filosa teoría sobre la extraña salida de Florencia Peña de Flor de equipo (Telefe). "Se sintió dolida, molesta, para no decir forreada", disparó la histórica panelista de Intrusos en el programa de espectáculos de América TV, conducido actualmente por Florencia de la V. Cabe recordar que Peña se iba a ir de Telefe a principios de febrero, pero su estadía se prolongará unos semanas más por solicitud del canal de las pelotitas.

La sorpresiva salida de Flor Peña de Telefe provocó un sinfín de rumores y especulaciones. Es que el canal de las pelotitas le fue cambiando el último día de Flor de equipo con el correr de los días y la conductora no estaría nada contenta con esta situación. En ese sentido, Maite Peñoñori contó en Intrusos que Peña seguirá al aire hasta el próximo 11 de marzo, para luego sí poder darle espacio a su costado de actriz, el motivo que la misma conductora esgrimió como razón por la que dejaría Flor de equipo.

Pero lo que sorprendió este martes fue la filosa teoría que deslizó Marcela Tauro en el mismo programa de América sobre la salida de Flor Peña de Telefe. "Para mí ella está enojada, molesta o dolida porque en un momento le dijeron que se iba el 4 de febrero, yo creo que también en enero, porque venía otro proyecto", comenzó comentando la periodista, en alusión al ciclo de Ángel de Brito, que si bien tenía las negociaciones avanzadas con el canal, las mismas se habrían enfriado.

"Se sintió manoseada, decís", aportó Maite Peñoñori a lo que decía Tauro. En ese sentido, la histórica panelista coincidió con su compañera y dejó una picante teoría sobre lo que sintió Flor Peña por estos cambios constantes: "Yo creo que ahora fue de común acuerdo. Pero creo que Flor puede elegir qué hacer, y eso es maravilloso. Por ahí se sintió dolida, molesta, para no decir forreada".

El duro descargo de Flor Peña sobre un pozo depresivo que atravesó

Después de su separación de Mariano Otero, Florencia Peña vivió un gran momento de angustia que luego se acrecentó por la viralización de un video íntimo que había sido grabado cuando estaba con el padre de sus hijos. Tal fue la gravedad de su estado, que la actriz necesitó atención médica. "Sentí que se llevaban parte de mi cuerpo. Que me arrebataban la felicidad. Colapsé, juro que deseé morir".

"Creeme que no veía salida. Llegué a pesar 46 kilos. Entraba en un pozo profundo y mis hijos, que me necesitaban, eran el motivo por el que debía poder", continuó la celebridad y luego reveló que un acompañante terapéutico la ayudó a sanar: "Él llegaba, charlábamos un rato en la cocina. Me escuchaba. Me daba una mirada masculina sobre el tema, que me interesaba. Después se quedaba sentado en el sillón y yo me iba a la cama".