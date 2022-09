Marcela Tauro, durísima contra Catherine Fulop: "No quiere"

Marcela Tauro reaccionó con una gran indignación al escuchar las declaraciones de Cathy Fulop sobre las razones por las que no volvería a trabajar en la radio con Santiago del Moro.

En su descargo, la modelo explicitó que nunca más volvería a trabajar en el ciclo radial, a pesar del gran cariño que siente por sus compañeros. Tauro, quien también trabaja en el programa El Club del Moro (FM 99.9), se sorprendió al oír las declaraciones de su excolega y no ocultó su bronca.

"¿No te dan ganas de volver?", le preguntó un movilero de Intrusos (América TV) a Cathy. “No. La verdad es que es bello hacer radio y yo la paso muy bien y me voy como rejuvenecida, es súper lindo estar con ellos, nos reímos, jugamos.... Pero no me dan ganas, porque la verdad, nada más lindo que disfrutar en tu casa, de hacerte un matecito tranquilo, salir con calma", contestó la mediática con firmeza.

En este sentido, Fulop destacó que lo que más le cuesta es madrugar tanto y perderse de pasar tiempo con su familia. "Yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana y no es fácil. En estos momentos, necesito disfrutar mi vida", enfatizó. Sobre los rumores de una interna con Del Moro, Cathy negó todo y dijo que habrá sido "un malentendido".

"Yo creo que alguien pensó eso porque oyó algo de la radio. Creo que no hay nada que aclarar, porque es el tipo de humor que ya se da dentro del programa, y capaz si no escuchas el programa, puede malinterpretarse lo que decimos, porque entre nosotros nos cargamos", aclaró la madre de Oriana Sabatini.

La reacción de Marcela Tauro al escuchar las declaraciones de Cathy Fulop

Luego de ver aquella entrevista en Intrusos, Tauro expresó indignada: "Entonces no quiere ir más... Yo entendí eso". Por el contrario, otras panelistas interpretaron que Cathy disfruta de hacer el programa pero que no quiere tener la obligación que implica un trabajo fijo. "Ella quiere ir cuando le pinta, cuando le da ganas de ir a pasarla lindo", opinó Maite Peñoñori.

"Claro, ¡pero es un laburo!", exclamó Tauro. "A mí me dijo que el hecho de trabajar ahí no le permitió, por ejemplo, ver a su hija. Era un viaje que tenía pendiente, Paulo Dybala la había invitado a Turín y no pudo ir por la radio. Entonces a partir de ese momento empezó a replanteárselo más aún", concluyó el movilero.