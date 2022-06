Marcela Feudale le puso los puntos a Estefanía Berardi en LAM: "Bajá un cambio"

Marcela Feudale tuvo un picante ida y vuelta con Estefanía Berardi en LAM.

Marcela "La Enana" Feudale tuvo una fuerte pelea en vivo con Estefanía Berardi en LAM (América TV), programa al que fue invitada. Todo comenzó cuando la panelista le consultó sobre su relación con Martín Salwe, ya que según varios rumores, la humorista estaría molesta con el participante del reality.

A pesar de que Marcela le explicó a Berardi que eran mentiras, la panelista no le creyó y siguió interrogándola hasta que la tensión creció fuertemente. De acuerdo con estas versiones, Feudale estaría enfrentada con Salwe ya que ella iba a participar en un nuevo programa de Marcelo Tinelli pero el conductor finalmente decidió contratarlo a él.

"¿Cómo te llevás con Salwe, Marcela? ¿Vos te llevabas medio mal, no? ¿O estoy equivocada?", indagó Estefanía. "Equivocadísima. Eso de que yo me llevaba mal con Martín lo inventaron", respondió la periodista. Cuando la panelista le preguntó si sentía que Salwe le había sacado su lugar, Feudale contestó que no pero Berardi no le creyó.

"Sentís que él te saca tu lugar", afirmó la panelista. "¡Esta chica quiere crear quilombo al pedo! No crees problema donde no lo hay", le dijo Marcela muy enojada. "Pero te estoy preguntando, ¿por qué me tratás así?", le preguntó Berardi. "Las preguntas no se hacen de esa manera, se hacen bien. Corrió el rumor, es es el problema, que vos le crees al rumor y no a mí. Bajá un cambio, estoy diciendo que no hay ningún tipo de problema", cerró Feudale.

"Yo estoy tranquila, vos estás un poco alterada. Recién dijiste que siempre vas a hablar mal", insistió la panelista, y "La Enana" aclaró que no tenía nada en contra de Salwe, sino que simplemente le había dolido que otra persona ocupara su lugar. "Bueno, es lo mismo", contestó Berardi, y Feudale le remarcó que estaba tergiversando los hechos para generar rating: "No, no es lo mismo. Eso es mala fe lo que estás haciendo".

Qué pasó entre Marcelo Tinelli, "La Enana" Feudale y Martín Salwe

En 2021, en plena pandemia del coronavirus, Feudale le había avisado a Tinelli que iba a ausentarse de ShowMatch hasta estar vacunada ya que le daba mucho miedo contagiarse, especialmente para cuidar a su madre, una mujer de más de 80 años. En aquel entonces, el conductor le había dicho: "Vos vení cuando quieras, tu lugar no te lo va a sacar nadie".

Durante varios meses, Marcela estuvo sin trabajo debido a esta situación hasta que en 2022 Tinelli anunció que estrenará un nuevo programa y que quería contratar a Feudale. "Marcelo me dijo que la quiere sí o sí porque, con la pandemia terminada, Marcela puede volver a trabajar, así que la confirmamos para el nuevo programa", había contado Ángel de Brito en LAM.

Sin embargo, cuando De Brito invitó a "La Enana" a LAM y le preguntó si Tinelli la había invitado a este nuevo programa, Feudale respondió que no. "No, no me llamaron. Hablé con él para el Día del Padre y me demostró su cariño”, respondió la mediática. “¿Mirá si va Salwe y no vas vos?”, le preguntó De Brito, a lo que Feudale contestó: “Y bueno, lo felicito, ¿qué querés que diga?. Le mandamos un beso”.