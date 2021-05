Marcela Feudale confesó lo difícil que es trabajar con Tinelli: "Vivía a dos mil por hora"

Dura confesión que perjudica la imagen de Marcelo Tinelli. La figura histórica de VideoMatch y ShowMatch reveló detalles desconocidos de la intensidad que se requiere para trabajar en LaFlia.

Una de las figuras históricas de ShowMatch y Bailando por un Sueño hizo una contundente confesión que explicó su alejamiento del programa de Marcelo Tinelli. Sin filtros y dejando expuesta la forma en la que se llevaban adelante las jornadas en LaFlia, Marcela Feudale explicó que le hizo bien marcharse ya que "vivía a dos mil por hora" y "estaba muy acelerada".

“Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia del coronavirus me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá”, comenzó diciendo la locutora, en diálogo con La bestia pop. Sin embargo, luego fue por más y reveló detalles que dejan mal parado a Tinelli.

Sin filtros, Marcela Feudale explicó: "Extraño algo, la rutina que tenía. Yo vivía a dos mil por hora, pero esta bajada me hizo bien. Estaba muy acelerada. En vez de doscientas revoluciones tenía cinco mil por minuto". A su vez, la protagonista sentenció: "Como cuando limpiás, tirás cosas y descubrís que te queda más espacio. Estoy en un tiempo más de repliegue. No me cuesta tanto separarme de algo que fue mi rutina cotidiana durante 27 años”.

Jorge Lafauci habló de ShowMatch y destrozó a Tinelli

Jorge Lafauci fue uno de los primeros jurados que tuvo el Bailando por un Sueño, cuando se inauguró allá por el año 2006. Y el periodista, en las últimas horas, reapareció para hablar del mismo certamen que lo depositó en los principales debates mediáticos a finales de la década pasada y para destrozar el actual formato de ShowMatch y a su conductor: Marcelo Tinelli.

"Todas las críticas que recibió Tinelli fueron a partir de toda la gente que salió bailando el día de la apertura. Creo que él creía que iba a estar mejor en rating, pero lo que pasa es que MasterChef está en su mejor momento", expresó Lafauci en diálogo con Tercer Tiempo, programa radial emitido en AM 1220. A su vez, el ex jurado del certamen artístico aseguró que gran parte de la falta de resultados se debe a la no innovación por parte del dueño de LaFlia.

Con palabras contundentes, Lafauci aseguró: "Marcelo más allá de que yo lo admire, no ofrece cosas nuevas. Se basa demasiado en la presencia de él, tiene que estar todo el programa hablando, diciendo, repitiendo porque él no está seguro del producto si no está en cámara. Él apuesta a él, sale mucho él, no sé si soy claro. Es él, él, él y todo es secundario y no sé si eso basta".