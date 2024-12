Manuel Adorni se rebeló contra Milei y hay tensión: "Me voy".

Manuel Adorni se "rebeló" contra Javier Milei y decidió ignorar un pedido particular del mandatario para los funcionarios públicos. El vocero presidencial confirmó en una reciente entrevista su decisión y contó los polémicos detalles que lo llevaron a tomarla.

Javier Milei había elevado un pedido a los funcionarios públicos de optar por un perfil bajo y austero de cara al verano, sobre todo en lo que tiene que ver a vacaciones. Precisamente, indicó que se "evitaran lugares emblemáticos de la ostentación". Sin embargo, a poco de que trascendiera esta noticias, Adorni confirmó que se irá de vacaciones al exterior.

"No es cierto que se prohibieron lugares. Se llamó a ser razonable con las vacaciones que uno se toma, y que tengan sentido con lo que uno venía haciendo con su vida anterior. Milei pidió razonabilidad", empezó por decir el vocero en una entrevista con TN. En este marco, sumó: "Todo el mundo sabe dónde yo me iba de vacaciones en años anteriores y no voy a modificar lo que venía haciendo. Tengo hijos chicos y me tengo que adaptar con el nivel de exposición que tengo. Yo desde hace diez años que tengo la suerte de irme al exterior y bueno, me voy. Para todos los ministros aplica lo mismo”.

Finalmente, sentenció: “Nadie cambió la forma de vida ni de ser, y el Presidente no pidió que lo cambiemos. Pidió razonabilidad. Incluso hay muchos ministros que no se van a ir de vacaciones, o que se irán más adelante por una cuestión de agenda".

59 días, 18 viajes, 9 países: el primer año de Milei marcado por visitas a aliados internacionales y premios sectarios

Durante su primer año en la Presidencia, Javier Milei no aplicó su propio slogan de austeridad ni su dogma de "no hay plata". Por el contrario, realizó 18 viajes internacionales. Su destino favorito fue Estados Unidos, lugar que visitó siete veces e implica un tercio de sus salidas al exterior. En ellas, el libertario logró su objetivo de tener una foto con el próximo mandatario Donald Trump, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Sylvester Stallone, entre otros personajes. Además, recibió premios y reconocimientos de grupos religiosos -como cuando lo ungieron como "embajador internacional de la luz" junto a su hermana Karina- y de organizaciones libertarias, liberales y de extrema derecha en suelo europeo, estadounidense y latinoamericano.

Sin embargo, siempre se vanaglorió de ser un adicto al trabajo. "No voy a necesitar el helicóptero porque directamente voy a trabajar en Olivos. Soy un workaholic, directamente me levanto y voy al escritorio a trabajar", señaló hace tiempo en una entrevista con Radio Rivadavia, en la que dejó entrever que no perdería el tiempo vacacionando.

La realidad traza un horizonte diferente. Ante una consulta de El Destape al vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre un informe que refleja que, en promedio, Milei estuvo una vez por semana fuera del país por viajes, el portavoz sostuvo: "No sé si en promedio estuvo una vez por semana en el exterior, todos los viajes fueron relacionados a su actividad como Presidente y tuvieron algún razón de ser". No obstante, los números hablan por sí solos: en los primeros 372 al mando del país, el libertario pasó 59 días afuera. Si se toman las 52 semanas del 2024, se detalla un promedio de 1,07 veces del líder de La Libertad Avanza (LLA) alejado del territorio nacional.

Teniendo en cuenta solo hasta el viaje del 8 de agosto a Chile, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó en el Senado durante el mes de septiembre que hasta ese entonces el Estado argentino había gastado 754.472.513,48 pesos, equivalentes a 1.592.973,52 dólares y 4.135,80 euros. Pese a que los primeros 10 viajes fueron declarados como oficiales por el Gobierno nacional, el mandatario libertario no se reunió con autoridades nacionales en función.

Su último viaje fue a Italia, donde disertó en la fiesta de la juventud del derechista partido Fratelli d’Italia, donde reivindicó insólitamente una frase del ex líder revolucionario ruso Vladimir Lenin. Luego, la primera ministra Giorgia Meloni le entregó la ciudadanía italiana, lo que generó el rechazo de la oposición local calificando la decisión de "arbitraria" y "oportunista".