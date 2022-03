Malena Guinzburg quiso conquistar a una estrella de MasterChef: "Llamame"

Malena Guinzburg no disimuló su fanatismo por el invitado del día y no perdió la oportunidad de confesarle sus sentimientos.

En la instancia final de MasterChef Celebrity, donde solo quedaron los 8 mejores participantes, los cocineros aún se enfrentan a varias sorpresas que la producción tiene preparadas. En la velada del martes ocho de marzo, un famoso artista internacional aprovechó su paso por Argentina y visitó los estudios del certamen de cocina para presentar el desafío del día. Pero ante esta presencia tan especial, Malena Guinzburg no pudo ocultar su alegría.

Se trata de Carlos Baute, el famoso cantante venezolano. El intérprete participó de MasterChef Celebrity España y fue invitado al programa como una "voz autorizada" para aconsejar a los concursantes de esta edición. Cuando llegó al estudio, Baute entró con una trucha arcoíris en la mano, lo que claramente impuso el desafío del día. Sin embargo, lejos de preocuparse por los platillos a preparar, Guinzburg se enfocó en la presencia del famoso cantante.

Carlos Baute no duró mucho tiempo dentro del certamen en su versión española, ya que un fallido plato de mariscos y pescado lo dejó fuera. Sin embargo, el cantante aseguró que "luego del programa, le tomó el gustó a la cocina" y aprendió muchísimo por su parte.

Cuando Donato de Santis se acercó a la isla de Malena Guinzburg junto a Baute, la humorista no pudo evitar sacar a la luz su fanatismo. La participante de MasterChef Celebrity pidió darle un abrazo al cantante más allá de "estar llena de olor de pescado" por el desafío del día. Carlos se sintió halagado y le correspondió el saludo a la actriz, quien se negó a soltarlo. Posteriormente Guinzburg explicó el platillo que iba a cocinar sin quitar su atención al cantante.

Una vez que Baute y Donato abandonaron la isla de Guinzburg, la panelista aprovechó para lanzar un chiste que dejaba claras sus intenciones. "Cuando quieras, me llamás. Ya tenés mi número", expresó Malena y Baute aseguró que lo iba a hacer entre risas. "Dale, si, llamame", sentenció la famosa actriz entre risas.

El presente amoroso de Malena Guinzburg

Pese a que Malena Guinzburg dejó en claro sus intenciones con Carlos Baute y el gran fanatismo que sentía por el cantante, el corazón de la humorista ya está ocupado.

Santiago del Moro se acercó a la isla de Guinzburg y le consultó si realmente se sentía atraída hacia Carlos Baute y ella contestó muy sincera. "Yo estoy muy de novia, pero si viene Baute y me dice 'Male, que rico pescado que hiciste, ¿me das unos besos?', no me voy a negar", expresó la humorista. Posteriormente, Malena invitó a reflexionar al público con un frase bastante contundente: "A ver, ¿quién no le diría que sí a Carlos Baute?".