Maju Lozano no aguantó más y echó a un invitado a los gritos en vivo: "Chau"

Maju Lozano vivió un momento sumamente tenso en pleno vivo por El Nueve tras echar de su programa a un invitado. Los motivos del enojo de la conductora.

Maju Lozano protagonizó un momento muy tenso en el programa que conduce por El Nueve llamado Todas Las Tardes. La periodista se encontraba hablando de un tema muy delicado, su invitado se enojó con una de sus panelistas y se pudrió todo a tal punto de que lo echó del estudio.

En la jornada del lunes 20 de junio, Maju Lozano invitó a Ulises Jaitt para hablar del caso de su hermana Natacha, ya que recientemente la Justicia desbloqueó su iPad. Sin embargo, la entrevista tomó otro ritmo y se empezaron a elevar temperaturas, con algunas opiniones divididas. Todo terminó de la peor forma y con una pelea en vivo.

"Son corruptos, no hubo empatía", lanzó Ulises sobre la postura de los fiscales de no acercarse ni a él ni a su mamá por esta situación. Tras este comentario, Tatiana Schapiro, que es panelista del programa, le respondió: "Vos pretendés que se acerquen a empatizar con ustedes cuando hace años que los venís defenestrando en televisión diciendo que son corruptos". Lejos de esquivar ese comentario, Jaitt se mostró molesto y le contestó de manera contundente. "Es la realidad ¿Te mandó la fiscalía a defenderlos? Te veo con una intención rara que no me gusta. Capaz que te mandó Rial", lanzó. La frase de Jaitt hizo referencia a que días atrás se filtró que la periodista que además trabaja en Infobae tuvo un romance con el conductor hace 23 años.

A partir de ahí, todo comenzó a descontrolarse. "Sos un desubicado, Ulises. Yo no estoy defendiendo a la Justicia", replicó Schapiro. "Es una verguenza que no empaticés con Natacha. Necesito que este tema se trate con respeto. Si nos faltan el respeto, nos levantamos y nos vamos. Capaz que te mandó Rial, que es enemigo de Natacha", continuó el hermano de Natacha Jaitt, quien había advertido que iba a irse del estudio.

La primera en retirarse fue la panelista de Todas Las Tardes mientras Maju Lozano trataba de calmar la situación, aunque sin éxito. "Te hemos tratado como se trata a todo el mundo, siempre con absoluto respeto. Ahora, que vos vengas acá a mi programa a faltarle el respeto...", dijo la conductora cuando Ulises la interrumpió para negar sus dichos. "¡Dejame terminar de hablar a mí ahora!", soltó con un tono elevado. "Ese tonito que me acaban de levantar no me gusta", consideró el locutor. "Bueno, Uli, chau, chau. Gracias", concluyó Lozano echándolo.

Tras el desbloqueo del iPad, estalló el hermano de Natacha Jaitt: "Se encargaron de borrar todo"

Ulises Jaitt apuntó contra quienes investigan la muerte de su hermana Natacha Jaitt, modelo que falleció en febrero de 2019 en la localidad bonaerense de Benavídez, luego de que se demoren más de cuatro años en desbloquear un iPad que tendría información clave y los acusó de "borrar todo" en este tiempo de peritaje. Este miércoles, investigadores lograron desbloquear de manera completa la tablet tras varios años y más de 100.000 intentos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el familiar que figura como particular damnificado en la causa apuntó duramente contra quienes se encuentran a cargo: "¡Desbloquearon la tablet de Natacha! El 15 de junio se hace la extracción. En este tiempo se encargaron de borrar todo. ¡4 años y 4 meses se tomaron!". Ahora, el equipo de tres fiscales -compuesto por el fiscal general adjunto de San Isidro, Cosme Iribarren y los fiscales de Tigre, Sebastián Fitipaldi y Diego Callegari-, que intervienen el causa iniciada por su muerte, ya ordenaron que el próximo jueves a las 9 hs se haga la extracción forense completa del dispositivo.

La abogada de Ulises, Silvana Ianniello, a pesar de conseguir lo pedido durante años, se mostró reticente: "Nada asegura que nos van a mostrar el contenido real de esa tablet o el total. Nos pareció bastante extraño que, ofreciendo nosotros mismos que el Ipad sea abierto por otro gurpo, nunca se nos dio esa posibilidad que a nosotros nos daba bastante garantía. Ahora siempre va a estar la duda".

En diálogo con Argenzuela, por Radio 10, la abogada también indicó: "Fue el equipo de gendarmería el que tuvo, todo este tiempo, el Ipad de Natacha y a partir de ahí se lo enchufó a un sistema que iba arrojando diferentes claves, hasta que se logró la combinación para la apertura". Y añadió: "Hace unos días nos habían informado que estaban cerca de destrabarlo y hoy nos encontramos con la noticia de que para el día 15 de junio se nos estaría citando para verificar el contenido".