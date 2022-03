Majo Martino estalló contra Rodrigo Noya en El Hotel de los Famosos: "¿Qué te importa?"

En medio de un momento de estrés, la famosa conductora no toleró la actitud del actor y le puso los límites de forma clara.

Majo Martino estalló contra Rodrigo Noya en el reality de El Trece. Poco a poco, los participantes de El Hotel de los Famosos dejan salir su carácter y muestran su actitud en la competencia. Frente a esto, la conductora se mostró muy indignada con una actitud de su compañero y no pudo contener su furia. Tajante, Martino mostró que no se iba a dejar pasar por encima y le puso los límites al actor.

Durante la primera semana de competencia, Majo Martino quedó dentro del staff del hotel, motivo por el cual debe atender a los huéspedes y mostrar una actitud hospitalaria y paciente. En este contexto, el grupo ganador de la semana muestra una actitud bastante soberbia y aprovechan el servicio que tienen a su disposición. Sin embargo, Rodrigo Noya no esperaba que un comentario lo enfrentara contra su compañera.

Mientras gran parte del staff se encontraba en el jardín del hotel para practicar actividades de paisajismo y mantenimiento, Rodrigo Noya creyó oportuno aproximarse y observar la situación. Al cabo de unos minutos, el actor se acercó al grupo e hizo una incómoda pregunta: "¿Quién es el que más está trabajando en estos días? Siento que Kate (Rodríguez) es la única que esta trabajando".

Esta insinuación por parte de Noya indignó bastante a Majo Martino, quien no dudó en ponerle los puntos a su compañero y aclarar las cosas. "Todos trabajamos. Esto no es una competencia, somos un equipo. Estás muy perverso vos", comenzó la conductora. "¿Qué te importa a vos quién está trabajando más acá?", sentenció Martino a su compañero y añadió que "él no solía ser así fuera de la competencia".

Posteriormente, en las entrevistas que hacen fuera del marco de la competencia, Majo Martino volvió a subrayar que la actitud de Noya no le había gustado para nada. "Vino Noya con un tupé a preguntarnos quién de nosotros estaba trabajando más. ¿Qué te importa Rodrigo Noya? Andá a la pileta a broncearte que todavía están muy blanco", lanzó.

Nominados y ganadores: cómo sigue la competencia

En el programa que se emitirá el viernes se podrá conocer el primer eliminado de El Hotel de los Famosos. Mientras tanto, en cada día, se define un nominado a la sentencia. Hasta el momento, dentro del grupo del staff, quedaron nominadas Militta Bora y Silvina Luna. Pero en la velada del miércoles, uno de los integrantes de los huéspedes pondrá su lugar en juego.

Mientras tanto, Alex Caniggia contó con un gran beneficio: cambió de equipo tras ganar un desafío de destreza física. El influencer pertenecía al grupo del staff, pero logró pasar a los huéspedes para relajarse.