Macri fue criticado por el periodista Antonio Laje.

El pasado lunes 12 de octubre, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, miles de personas salieron a marchar en distintos puntos del país para protestar contra el Gobierno de Alberto Fernández. El llamado fue realizado por el macrismo y también estuvo acompañado de los medios hegemónicos como Clarín y La Nación. Luego de la convocatoria, el propio Mauricio Macri reapareció en televisión en una entrevista que le concedió al periodista Joaquín Morales Solá.

Luego de la gran cantidad de mentiras que realizó en la nota que brindó en TN, este martes Antonio Laje reaccionó realizando un explosivo editorial en el que analizó detenidamente algunos de los comentarios más resonantes que dejó el ex presidente: "Hay una frase que a mí me hizo mucho ruido y sigo sin entenderla".

¿De qué se trata? En un momento de la entrevista, Macri se intentó justificar afirmando que su mandato terminó el 11 de agosto de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias): "Lamentablemente, es suficiente porque el 11 de agosto, cuando terminó mi Gobierno económico, estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado. La sucesión de conflictos nos llevó al mismo lugar. Para mí, fue una enorme frustracción. Justo en el 2017, cuando veníamos creciendo, habíamos llegado al veintipico de pobreza. Habíamos construido sobre pies de barro. No había un orden macroeconómico sólido. Había una simetría entre nuestra política monetaria y nuestra ecuación fiscal. Al tener minoría, no lográbamos tener un presupuesto equilibrado".

"Nadie le explicó a Macri que su Gobierno terminó el 10 de diciembre y no el 11 de agosto. Esto es muy grave"

Muy enojado por las mentiras del líder del PRO, Laje lo destrozó en su programa de A24: "¿No le explicaron a Macri que su Gobierno terminó el 10 de diciembre? Acá tenés una de las razones. El entorno en el que delegó la parte política y económica, se olvidó de explicarle que hasta el 10 de diciembre seguía su Gobierno".

Con un tono irónico, aunque también con indignación, el periodista exclamó: "Entonces, Macri pensó que cuando terminaron las PASO, terminó su Gobierno... Chicos, esto nunca lo había explicado. Acá tenemos, tal vez, la mayor autocrítica. Macri está convencido que su Gobierno terminó el 11 de agosto. Nadie le explicó, de todos sus colaboradores -evidentemente delegó todo porque no hizo nada-, que su Gobierno terminó el 10 de diciembre y no el 11 de agosto. Esto es muy grave. Después, viste que los presidentes le echan la culpa a otros. Siempre le echan la culpa a otros".

"Después hay que explicarle que él entrega el Gobierno con un 35% de pobreza, no con 30%"

Finalmente, el conductor le marcó la cancha a Macri, resaltándole cuál fue la línea de pobreza que le dejó al Gobierno de Alberto Fernández: "Después hay que explicarle que él entrega el Gobierno con un 35% de pobreza, no con 30%. El 30% fue del 11 de agosto, donde no terminó su Gobierno. El Gobierno terminaba el 10 de diciembre. ¿Cómo no le explicaron eso a Macri? Yo te digo, siendo muy objetivo, que el Gobierno de Macri en lo institucional es claramente mejor que esto. Desde lo económico fue un desastre. No terminan de hacer autocrítica. Che, hay responsabilidades. Y después habla de persecución..."