Luz Gaggi reveló una dura verdad sobre Mau y Ricky: "Los comentarios eran muy fuertes"

Luz Gaggi, segunda ganadora de La Voz Argentina, relató sus días de entrenamiento con Mau y Ricky Montaner.

Luz Gaggi, participante de La Voz Argentina, contó cómo fueron sus días en el reality show de Telefe junto con sus dos coach, Mau y Ricky Montaner, dúo de músicos e hijos de Ricardo Montaner. En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli, Gaggi, que salió ganadora de La Voz en segundo puesto después de Francisco Benítez, relató lo difíciles que fueron algunos aspectos de su proceso.

Mau y Ricky recibieron varias críticas por parte de los espectadores de La Voz Argentina ya que muchos consideraban que no estaban a la altura musicalmente para ocupar el rol de jurado. Al ser hijos de Ricardo Montaner, una gran parte coincidía en que solo estaban allí por su apellido. Por su parte, Gaggi compartió su punto de vista sobre cómo es trabajar con los hermanos.

Mau y Ricky recibieron varias críticas por parte de los espectadores de La Voz Argentina.

“Mau y Ricky encontraron su lugar, en la competencia y en Argentina. Los comentarios eran muy fuertes y realmente son personas de oro, lo que más me llevo es que son dos seres humanos hermosos y generosos y lo pudieron ver al final desde el público”, comenzó la artista. “Además ellos saben mucho, tienen visión, y gracias a su visión yo pude llegar a donde llegué. Yo no veía cosas que ellos sí en canciones”.

Las críticas no solo fueron para Mau y Ricky, sino también para varios participantes de La Voz. Una parte del publico no estuvo conforme con aquellos que solo interpretaron canciones en inglés, como en el caso de Luz. “Muchos me criticaban porque cantaba en inglés. Para mi la final cerró perfecto como tenía que ser. Todos cantamos con nuestra imagen, con la imagen que nos imprimimos, en lo que estábamos más encasillados quizás”, opinó la cantante.

La gran final de La Voz Argentina 2021

Francisco ganó todo el certamen, con un 44,3% de los votos del público. A él le siguó Luz, con un 27,9%, y en tercer y cuarto puesto, quedaron Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza. Ricardo Montaner le destacó a Luz que, a pesar de no haber salido ganadora, su voz es única y que ve un gran futuro para ella en la industria musical extranjera.

“Tengo dos cosas para decirte. Si no tuviera un participante por el cual estoy empujando para que gane, a mi me gustaría que gane una mujer. Lo segundo, que tú eres la voz más exportable que tiene La Voz. Yo pienso en tu futuro internacional y no creo que haya nadie ahora mismo que tenga el futuro internacional que tienes tú”, le manifestó el cantante.