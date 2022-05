Lussich explotó contra Carolina Baldini por elegir a LAM para hablar de Simeone: "Te digo"

Rodrigo Lussich hizo un fuerte descargo contra Carolina Baldini luego de que hable en LAM sobre Diego "Cholo" Simeone.

Rodrigo Lussich no se guardó nada a la hora de cruzar a Carolina Baldini al aire de Socios del Espectáculo. Si bien la separación de la exbotinera y Diego "Cholo" Simeone pasó hace más de 15 años, recién en pleno 2022 surgieron distintas declaraciones con respecto a la pareja que invadieron la farándula. La propia exmujer del técnico del Atlético de Madrid fue quien eligió el programa LAM -de Ángel De Brito- para revelar detalles.

Esto enfureció a uno de los conductores del ciclo de El Trece que habló del tema después de leer una carta documento de los abogados del entrenador contra la "Chola". En la misma, quedaba en evidencia una infidelidad suya contra el exjugador que se sumó a una fuerte revelación por parte de la propia Baldini. Sobre todo esto habló Lussich y luego hizo su furioso descargo al aire.

"Carolina Baldini decía que vio la carta documento en los programas. Yo te digo que eso que viste lo mostró en este programa que se llama Socios del Espectáculo y es el programa de este rubro más visto de la televisión argentina", lanzó el periodista contra la expareja del "Cholo" Simeone y dio inicio a su relato.

"Te digo eso por si no te enteraste. En este programa también se van a enterar como Carolina Baldini entró sigilosamente a una oficina, en tiempos de separación con Simeone y cómo obtuvo el archivo de contabilidad que le permitió pelear dólar a dólar un divorcio millonario", agregó Lussich haciendo referencia al secreto que encontró la exbotinera en una computadora del técnico en plena crisis matrimonial.

El fuerte enojo del Cholo Simeone con Carolina Baldini

Diego "El Cholo" Simeone se habría enojado de manera tajante con la madre de sus hijos, Carolina Baldini, por las declaraciones públicas que éste hizo en un programa de televisión. El deportista habría tomado acciones legales contra la modelo por la información de índole privada que reveló sobre su familia. "La separación fue en buenos términos. Siempre hay alguna cosa, no te voy a mentir. Pero la verdad es que fue muy amigable. Fui yo quien tomó la decisión de separarnos", contó la "Chola".

"Simeone está muy enojado con ella. Uno de los textuales que me llegó es 'no hay vuelta atrás'. Ella rompió códigos fuertes en la familia y el Cholo no tiene más paciencia'. Esto es después de que ella hablara en LAM", expresó la periodista Paula Varela en el ciclo Socios del Espectáculo. La panelista reveló que el deportista se habría molestado porque la modelo relató su separación como si se hubiese dado de manera pacífica, cuando no fue así: "Todo fue una bomba en la familia".