Lussich acusó a La China Suárez de copiar el look de Pampita: "Con una mano en el corazón"

El famoso conductor acusó a la actriz de peinarse de forma muy similar a Pampita. En panel de Socios del Espectáculo inició el debate al respecto.

Rodrigo Lussich apuntó contra "La China" Suárez y la acusó de haberse copiado de Pampita. Ambas artistas fueron enfrentadas mediáticamente en repetidas ocasiones luego de que salieran a la luz las versiones de que Benjamín Vicuña le fue infiel a la modelo con la famosa actriz. Aunque en su momento tanto Pampita como Suárez estuvieron confrontadas, al cabo de los años supieron pasar de página, pero, para el ojo público, se las sigue rivalizando.

En la última emisión de Socios del Espectáculo, el panel del programa habló de la reciente visita de "La China" Suárez a la cancha de River. "Ayer la China Suárez fue a ver el partido de River. Ella es muy fanática, es muy gallina, y no pasó inadvertida", comenzó por decir Luli Fernández. Sin embargo, hubo un detalle en particular que Lussich no pudo pasar por encima.

Luego de ver repetidas veces la foto de la actriz en el partido, el conductor uruguayo resaltó que el look de Suárez era muy similar a un estilo que utiliza Pampita. "Esperá una cosa antes de que avancemos con esto. Con una mano en el corazón, ustedes si ven de lejos esta foto y no dice arriba la China Suárez, ¿no la ven a Pampita?", lanzó Rodrigo.

Sin embargo, pese a que Rodrigo Lussich aseguró que "la primera vez que vio la foto le dio como un aire", el panel del programa de El Trece se mostró bastante negado a esta idea. "El pelo puede ser, con mucho esfuerzo Rodri", opinó Adrián Pallares y Mariana Brey remató: "el pelo nada más. Lo único parecido es la raya al medio". Entre tanto, Paula Varela si coincidió con Lussich y aseguró que "estaban muy parecidas".

Benjamín Vicuña rompió el silencio: qué pasó con la disputa por la casa de La China Suárez

Desde que Benjamín Vicuña y "La China" Suárez decidieron finalizar su relación, ambos trataron de mantener los detalles en el marco de lo privado. Sin embargo, hubo varias acusaciones que salieron a la luz, como por ejemplo, qué pasaría con la casa que el actor le regaló a la actriz a días de separarse.

Frente a todos los dicho que surgieron alrededor de esta situación, Vicuña rompió el silencio y habló del escándalo con Intrusos. "Me gustaría que se entendiera que no hay ningún quilombo. Que esto es algo que se resolvió a puertas con todo el amor, cariño y respeto por nuestros hijos, y el resto es 'bla bla'", lanzó el artista chileno.