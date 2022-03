Luis Ventura y contó la verdad sobre su salida de Intrusos: "Me echó Rial"

El periodista dio a conocer cuál fue el conflicto que originó su despido de Intrusos, ciclo del que formó parte desde sus inicios.

Luis Ventura se expresó sobre su salida de Intrusos y su pelea con Jorge Rial, que marcó un antes y un después en la historia del ciclo de chimentos. El panelista de A la Tarde rompió el silencio y relató con lujo de detalles cómo se dieron los acontecimientos que hicieron que saliera del programa.

"Cuando me fui, terminaba de renovar contrato con América por dos años. Hacía menos de una semana", reveló el conductor de televisión sobre cuán sorpresiva fue su salida del ciclo. Ventura se encontraba en LAM cuando destapó esta verdad y una pregunta de Ángel de Brito lo obligó a contar quién fue el artífice de su despido: "Te sacan, no te vas, ¿no?". "A mí me echó Rial", respondió el periodista, tajante.

"Me echa al aire. En el camarín, cuando nos juntamos para hablar y aclarar un par de cosas me dice que quiere que me tome una licencia porque me quería cuidar, que estaba cansado de ver cómo me rostizaban al aire. Esas fueron sus palabras", expresó Ventura en alusión a los consejos que Rial le daba cuando él estaba inmerso en un escándalo por su relación extramatrimonial con Fabiana Liuzzi. "El primero en saber lo que me pasaba a mí fue Daniel Vila, Me citó en un café, cerca del canal sin tener una gran amistad ni nada", cerró Ventura sobre el apoyo que tuvo por el dueño del canal en su momento.

La insólita revelación de Luis Ventura sobre uno de los momentos más recordados de la TV

El periodista se expresó en A la Tarde sobre la ocasión en que Alejandro Fantino se sacó en pleno aire televisivo en su programa El Show del Fútbol. "Los que estamos acá hemos usado auriculares, cucarachas, sabemos que muchas veces es muy dificultoso estar hablando y al mismo tiempo recibir una contraorden de lo que estás diciendo. Hay algunos casos que te taladran la cabeza, es como girar en 180° un portaviones", explicó Ventura sobre cómo es la dinámica laboral en televisión.

En su momento de furia, Fantino había gritado "Pará un poco, Mozes, pará", por la gran cantidad de indicaciones que recibía en su auricular. "Estiraron tanto que cuando vino el corte de la competencia quisieron cortar para ir pelo a pelo en la medición de rating, que no se le fuera la audiencia que tenía. Entonces, Fantino hizo este estallido", cerró el periodista.