Luis Ventura reveló que le metieron algo en el cuerpo sin consentimiento: "Me lo pusieron"

El periodista habló de un repudiable caso de violencia que sufrió en el pasado con una inesperada revelación.

Luis Ventura hizo una fuerte revelación en el debut de Invasores de la TV, su nuevo ciclo en las noches de América TV, y denunció violencia estética. "Me lo pusieron sin saber que era", admitió el periodista de espectáculos.

Todo comenzó cuando en el programa que conducen Ventura y María Belén Ludueña -y un panel conformado por Guillermo Favale, Daniel Fava, Andrea Campbell, Benito Fernández y Romina Traetta- debatieron sobre si 'Botox sí o no' y el ex Intrusos reveló: "Yo tengo botox, desde hace unos años. Me lo pusieron sin saber que era. Me lo pusieron en la frente y en las comisuras de los ojos”.

"Yo me puse con Félix y con Mühlberger hará unos ocho años. Pero yo no sabía qué es lo que era, venía con una jeringa y me decía que era un nuevo tratamiento", cerró Luis Ventura. Tratando de amenizar la grave declaración, Ludueña acotó: “Igual en tu caso quedó muy bien porque seguís teniendo la misma expresión en la cara ¡Pero hay cada caso!”.

El furioso descargo de Ventura contra Rodrigo Lussich: "Estarás necesitando otra cosa"

Luis Ventura salió a responderle de forma explosiva a Rodrigo Lussich, quien hace solo unos días lo había chicaneado muy filoso y lo había acusado de picantearlo con su sexualidad. "Me venís a picantear, no me hacés cosquillas. Te faltan unos gramos para llegar a peso pluma, yo soy peso pesado", disparó el panelista en la pantalla de América TV.

Hace tan solo unos días, Rodrigo Lussich sorprendió en el inicio de A.T.R. (Pop Radio) con un fuerte descargo con un destinatario claro: Luis Ventura. Es que el histórico panelista de Intrusos había hecho un repudiable comentario tras una chicana de Lussich y al conductor de Socios del espectáculo no le gustó nada. Pero lejos de terminar ahí, Luis Ventura no se hizo el desentendido al escuchar las palabras de su colega y disparó durísimo. "Me cansé de dar notas a sus móviles, a sus cronistas que venían hasta la puerta de este canal. Tuve muchas observancias del departamento de prensa de este canal porque yo le generaba títulos a otros programas", comenzó Ventura en A la tarde.

El conductor de Secretos verdaderos aclaró que Lussich lo trató de ignorante y que charló en varias oportunidades para aclarar "los tantos" con Adrián Pallares. Filoso, Ventura agregó: "Rodrigo, vos me venís a picantear, no me hacés cosquillas. Te faltan unos gramos para llegar a peso pluma, yo soy peso pesado".

"Vos evidentemente querés entrar en otro juego del que no voy a participar. Vos le diste una connotación sexual", sumó el panelista, al tiempo que aseguró que nunca lo había nombrado ni había hablado de su sexualidad. Para cerrar, Luis Ventura insistió en que en ningún momento se había referido a la elección sexual de Lussich y concluyó: "Estarás necesitando otra cosa… puntos, consideración… no sé. Pero no lo vengas a buscar acá porque hay un montón de programas para buscarlo".