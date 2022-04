Luis Ventura quebró en llanto en vivo: "Un día se murió"

A días de haber sufrido una fuerte pérdida, el periodista reapareció en televisión y no contuvo las lágrimas frente a la audiencia.

Luis Ventura no pudo contener la emoción y quebró en llanto al aire en uno de sus programas. Luego de haber atravesado un complicado momento, el periodista recibió el apoyo de sus compañeros y decidió contar detalles sobre la terrible pérdida que atravesó a mediados de abril. "Sentí el cariño", aseguró Ventura mientras se secaba las lágrimas.

El pasado domingo 17 de abril, Luis Ventura atravesó una dolorosa pérdida: su hermano falleció a los 82 años luego de luchar por meses contra un cáncer de pulmón. Luego de tomarse unos días para hacer su duelo, el periodista retomó sus actividades laborales, pero en la emisión de A la Tarde (ciclo de América TV), Ventura se quebró al hablar de esta muerte.

Luego de contar la dura historia de vida de su hermano y el especial vínculo que compartieron, Luis Ventura reveló como inició la enfermedad de "El Negro". "Solo disfrutamos, nos llenamos de placeres y de familia y de amigos, mesas llenas con brindis, comidas, truco, póker. Hasta que en diciembre, sin que nadie lo avisara, mi hermano fue diagnosticado con cáncer de pulmón", reveló entre lágrimas frente a sus compañeros de A la Tarde.

"Estuvimos desde diciembre mintiéndole, le mentimos casi toda la vida. Le mentimos para que no supiera lo que tenía, para hacerle más placentera la vida todo lo que se pudiera. Hasta que queda internado, sufriendo horrores, pero él solo pedía estar en su cumpleaños número 82 en su casa", indagó Ventura. Posteriormente, Luis confesó que, junto a sus sobrinas, "se pelearon con todo el mundo dentro del hospital" para poder sacarlo y llevarlo a celebrar a su hogar.

"Lo llevamos a la casa. Allá duró tres horas, se quedó sin oxígeno", continuó Luis Ventura con la voz entrecortada por el llanto. En ese momento, la familia llamó a una ambulancia que tardó en llegar y su hermano quedó internado por dos días sin poder recibir visitas. "Cuando decía que no se quería quedar solo, se quedó más solo que nunca", reveló Ventura aún conmocionado.

Con gran dolor, Luis Ventura reveló el drástico final de su hermano "Chichí" Luna. "Salió el 7 de abril y un día se murió. Solo eso", sentenció antes de recibir un cariñoso saludo por parte de Karina Mazzocco, la conductora.

Una dura revelación: cómo se enteró Ventura de la existencia de su hermano

Pese a que Luis Ventura mantuvo una relación muy cercana con su hermano "Chichí" Luna, durante sus primeros 18 años de vida el periodista desconoció la existencia de este vínculo sanguíneo.

La madre de Luna quedó embarazada a los 17 años y, según contó Luis, "crio sola a su hermano como pudo". Años más tarde, ella volvió a formar pareja y de esa relación nacieron Ventura y su hermano menor. Sin embargo, una fuerte revelación cambiaría su realidad para siempre.

"Yo me crie junto a la familia de mi mamá y mi papá y cada uno tenía 11 hermanos. Es decir, que yo tenía 20 tíos. Dentro de ellos estaba el Tío Chichí, que fue un tío maravilloso. Hasta que a los 18 años descubro que el tío Chichí era mi hermano”, develó el periodista. "No me voy a olvidar nunca, en una discoteca de Mataderos cuando estábamos hablando los dos en una oficina, yo le dije tío y él se hinchó las pelotas y me dijo: ‘yo no soy tu tío, yo soy tu hermano’”, sentenció sobre esta emotiva historia.