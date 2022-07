Luis Ventura, más enojado que nunca con Jorge Rial: "¿Antes o después de que me rajara?"

El periodista se mostró molesto con su colega. Luis Ventura dialogó con El Destape Web en al función de prensa de Network.

Luis Ventura dialogó con El Destape Web y lanzó un duro comentario contra Jorge Rial tras la feroz pelea que tuvieron en los últimos días. El conductor de Secretos Verdaderos reveló si tomaría un café con su excompañero de Intrusos y sorprendió con una picante ironía.

"Ya tomé varios cafés. ¿Antes o después de que me rajara?", respondió contundente Ventura ante la pregunta basada en si se juntaría en un café con el conductor de Argenzuela. "Si lo paga él, sí", latigó con la ironía que lo caracteriza.

Ventura asistió a la función de prensa de Network, la obra teatral dirigida por Corina Fiorillo y protagonizada por Coco Sily, Florencia Peña, Pablo Rago, Eduardo Blanco y César Bordón, y en ese marco pudo dialogar con este medio. El periodista también se refirió a la comparación que Karina Mazzocco hizo entre él y el personaje Woody de la película Toy Story, en alusión a la lealtad del periodista con sus compañeros, y soltó: "De Karina solo puedo esperar cosas buenas. No tiene maldad".

El fuerte enojo de Jorge Rial con Luis Ventura

"Todos estos años me he guardado un montón de cosas para preservar, pero me doy cuenta que del otro lado no se cuida una fuente de trabajo de 500 trabajadores. Entonces, digo: '¿Tenemos que estar escuchando cosas que son mentiras?", soltó el periodista en diálogo con Flor de la V en Intrusos tras publica runa larga carta en contra de su colega. Y agregó: "Me bajaba notas, entrevistas, me ponía todo el descarte de las notas que hacía dos meses se habían hecho".

Ventura cuestionó a Jorge Rial por decir que Daniel Vila lo había amenazada y despotricó: "¿Desde qué lugar vos te vas a ofender porque te amenazan cuando viviste amenazando? ¿Se acuerdan cuando abrió un programa diciendo que le iba a pegar un tiro en la cabeza a Ricardo Fort? Si quieren les hago la lista, Marianela Mirra. Si quieren, sigo, eh. Ni siquiera estoy enojado con él; si lo veo lo saludo. Me cansé de callarme cosas que me indignaban". Y continuó con un ejemplo del boicoteo que su colega le hizo en el pasado: "Cuando fui a entrevistar a Tevez a Turín me defenestró, cuando me saqué la foto con el Papa desde el vaticano me hizo mierda".

"Las chicas son dos personas que quienes no voy a hablar y las quiero mucho. Con Rocío no hablo; con Morena, sí", cerró el periodista en alusión a las hijas de Rial.