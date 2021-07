Luis Ventura le puso un precio millonario a su temido archivo: cuánto habrá que desembolsar

Luis Ventura le puso precio a su temido archivo de fotos, videos e información en general que recolectó en más de 20 años de periodismo: 5 millones de pesos.

Con más de 20 años de carrera en el periodismo de espectáculos, Luis Ventura acumuló un archivo importante de fotos, videos e información en general y así lo hace saber desde hace un buen tiempo. "El día que yo me jubile, voy a poner un aviso clasificado y pondré: 'Vendo archivo de cinco millones de pesos'", reveló Ventura el precio de toda la información que recolectó a lo largo de su extensa trayectoria como periodista.

Recientemente, Carmen Barbieri reveló que entre las pertenencias de Santiago Bal encontró una fotografía de Ayelén Paleo completamente desnuda. Tomándoselo con gracia, la vedette aseguró que Paleo fue la última mujer que "le movió el piso" a Bal, antes de que muriera en el 2019. En Fantino a la tarde estaban hablando de este tema cuando Eduardo Battaglia, quien conduce interinamente el ciclo por la partida de Fantino a Intratables, le consultó a Luis Ventura si él también guardaba alguna foto. "¿De quién?", respondió el ex Intrusos antes de asegurar que tiene "un depósito" de la cantidad de información recolectada en sus más de 20 años de periodismo.

"Ventura tiene el archivo más grande del mundo del espectáculo", acotó Pablo Montagna, que estaba como invitado del día en el programa de América TV, que tendrá a Karina Mazzocco como conductora oficial, tras el pase de Fantino a Intratables. Battaglia quiso saber el precio que le pondría Ventura a su archivo y le planteó una situación hipotética: "Si viajás al exterior, viajás a Miami, te quedás varado y no volvés. ¿Qué hacés con todo ese material? Quizás quedás varado un año".

"El día que yo me jubile, voy a poner un aviso clasificado y pondré: 'Vendo archivo de cinco millones de pesos'", definió de forma contundente Luis Ventura para que se llegue a entender la extensión de la información que recolectó durante tantos años en el medio. "Para que me los paguen, porque si pido demasiado no me los van a pagar", aclaró rápidamente el periodista. Cuando uno de sus compañeros de piso le exclamó que pidiera la suma en dólares, Ventura replicó con seguridad: "¡No, yo soy argentino, en pesos!".

Respecto a cómo seguirá el ciclo que hasta el martes pasado condujo Alejandro Fantino, se confirmó que será Karina Mazzocco quien tomará la posta. Según reveló Laura Ubfal, Marcela Tauro no continuará en el programa de la tarde y probablemente regrese a Intrusos ya que Jorge Rial, con quien está distanciada, no está más en la conducción del ciclo de espectáculos.