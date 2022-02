Luis Ventura le dejó un mensaje picante a Jorge Rial: "Alguien me lo pidió"

Luis Ventura pasó por Intrusos y le dejó un picante mensaje a Jorge Rial, que lo había criticado recientemente.

Luis Ventura aprovechó que fue como panelista invitado a Intrusos para dejarle un mensaje muy picante y cargado de ironía contra Jorge Rial, quien lo criticó recientemente. "Fue porque alguien me lo pidió", se sinceró el periodista en su paso por el histórico programa de América TV, del que supo ser parte junto con su colega y examigo, con quien está distanciado desde hace varios años.

Desde que se fue de Intrusos, Jorge Rial suele disparar contra el programa que condujo durante dos décadas y que lo instaló como uno de los periodistas de espectáculos más destacados del país. Claro que el conductor no solo apunta contra el formato sino que en las últimas semanas también se dedicó a tirar dardos venenosos tanto contra la actual conductora, Flor de la V, como también contra sus excompañeros, Luis Ventura y Marcela Tauro. Entre sus polémicas declaraciones recientes contó que Ventura estaba enojado con América porque él había querido conducir el ciclo y "no le dieron bola".

Este miércoles Luis Ventura pasó por Intrusos y aprovechó para responderle a quien fuera su socio y amigo durante muchos años. "Quiero aclarar algo", empezó diciendo el periodista, luego de que Flor de la V le agradeciera por acercarse, con el objetivo de que sus compañeros de piso le dieran el espacio para hablar. Ante el desconcierto que generó con estas tres palabras, Ventura siguió con una afirmación que provocó risas: "Nunca vine a pedir ninguna conducción de Intrusos, ni nada que se le parezca".

Reconociendo que las palabras del periodista tenían como contexto las duras declaraciones de Jorge Rial, en el piso de Intrusos entendieron que el descargo era una necesidad para Ventura. "Nunca en los 21 años pedí la conducción de Intrusos", insistió el panelista con seguridad. Para cerrar, Ventura dejó un picante mensaje para su examigo con el que terminó de desterrar cualquier tipo de pedido respecto a la conducción del programa: "Cuando me tocó conducir fue porque alguien me lo pidió". "No lo pediste conmigo, ¿no?", se sumó en broma Marcela Tauro, otra apuntada por Rial en sus críticas.

Jorge Rial contó cómo se enteró que tenía Covid y cómo lo transitó

El periodista se expresó sobre el síntoma que le indicó las altas chances de haberse contagiado coronavirus que tenía. "Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta”, comenzó su descargo Rial.

"Todavía sigo aislado. Mi familia dieron todos negativos pero siguen aislados por contacto estrecho. Le arruiné las fiestas a mi familia", enunció luego, en diálogo con El Run Run del Espectáculo, ciclo emitido por Crónica TV. "Por suerte las vacunas funcionaron bien... ¡hay que vacunarse!".