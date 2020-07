Luis Ventura destrozó a Mercedes Ninci: "Es un mamarracho"

Durante el programa de Fantino a la Tarde, Luis Ventura estalló de enojo y se mostró disconforme con cómo trabaja Mercedes Ninci. "Es un mamarracho de la profesión", consideró Ventura y dio los motivos.

Alejandro Fantino y los panelistas-quienes están trabajando desde sus casas luego que se confirmara un caso de coronavirus en el estudio- comenzaron a debatir sobre los rumores de casamiento entre Carlos Saúl Menem y Zulema Yoma. En ese momento, Marcela Tauro contó que “Zulema llama ayer a Mercedes Ninci y le dice 'no me caso nada, porque Menem no me pidió casamiento y no lo pedí casamiento a él'. Ninci dice que tiene las pruebas del registro civil”. Inmediatamente, Ventura comenzó a lanzar fuertes críticas contra Ninci.

“Si la fuente es Mercedes Ninci, es mentira, ya te lo digo. Es un mamarracho de la profesión. Tira una bomba un día y al otro día sale a desmentirla”, manifestó el presidente de APTRA a los gritos.

Fantino intercedió e intentó defender a Ninci y frenar a su colega: "Luisito, Luisito, pará, por favor, yo trabajé desde chiquito con Mercedes, y si bien no soy amigo, porque tengo pocos, trabajé mucho con ella en Radio Mitre y te puedo decir que la vi trabajar muy bien. Lo quiero decir públicamente”. "Yo la vi trabajar muy mal", respondió Ventura, tajante y reafirmó su postura: "No es así el periodismo”.