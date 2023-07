Luis Ventura derrapó y lanzó un comentario grosero sobre la intimidad de Wanda Nara

El periodista Luis Ventura analizó el escándalo mediático que se generó tras los rumores sobre la salud de Wanda Nara y soltó un polémico comentario sobre la conductora.

Las repercusiones que tuvieron los polémicos dichos de Jorge Lanata sobre la salud de Wanda Nara siguen generando reacciones en el ámbito mediático y el periodista Luis Ventura volvió a opinar sobre el tema, pero derrapó con un comentario grosero sobre la intimidad de la conductora de Masterchef (Telefe).

En su participación diaria como panelista de A la Tarde (América TV), Ventura habló sobre el descargo de Jorge Lanata tras lanzar un diagnóstico no oficial de la salud de Wanda Nara, sin consentimiento de la misma, y sus críticas a los periodistas de espectáculos (a los que responsabilizó por sus actos). "Lanata hizo lo que él sintió como periodista. No voy a ser ni fiscal ni verdugo de un colega, cada periodista hace lo que quiere. Lo que a mí me lleva a la reflexión es la segunda parte, donde habla del corporativismo del mundo del espectáculo", comenzó Ventura, serio.

Luego, elevando el tono, el panelista de Karina Mazzocco lanzó un grosero comentario sobre Wanda Nara que no tardó en hacerse viral y cosechar todo tipo de reacciones. "Dice que muchos periodistas del espectáculo se meten en la vida privada develando infidelidades... A ver, un poco de semen no le hace mal a nadie, ni mata a nadie", sorprendió Ventura.

Sin darse cuenta de la gravedad de sus declaraciones, Ventura siguió: "El hecho de que haya un romance, aunque sea clandestino, infiel... no tiene nada que ver con una enfermedad, sobre todo una enfermedad terminal. Lo que no quiere decir que hoy la medicina no logre enfrentar la leucemia". "Yo pondría el foco en los periodistas políticos. Me gustaría que Lanata empiece a hacer la lista de los que se chorearon la Argentina y los periodistas que estaban ciegos y sordos frente a esos robos. Eso es mucho más grave que develar una infidelidad o un poco de semen derramado a la perdida", cerró el presidente de APTRA, furioso con Lanata.

Las revelaciones de De Brito sobre su charla privada con Wanda

Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) que se encontró con Wanda en la post fiesta de los premios Martín Fierro y sacó a la luz algunos detalles sobre la charla que tuvieron. De acuerdo con su relato, Wanda le contó que se iba a ir de vacaciones con Icardi de forma separada "por cosas que no importan", pero que iban a reencontrarse en Europa.

"Yo me la encontré a Wanda en los Martín Fierro. Estuvimos charlando, bailando. El miércoles, se fue a hacer unos estudios de rutina, primero porque se siente contenida por los profesionales argentinos, porque los entiende cuando le dan los valores y le explican y porque son excelentes. Entonces, prefirió hacérselos acá", continuó. "Cuando se hace los estudios, encuentran los valores que no estaban bien. Se repiten y los valores vuelven a dar de la misma manera”, amplió el conductor.

Y explicó que el único síntoma que tenía Wanda antes de hacerse el chequeo era una pequeña molesta en el bazo, "que no sabían si era ginecológico o realmente el bazo". "No sentía nada preocupante para hacerse el control, se los hizo porque corresponde hacérselos una vez por año. Ella es una chica sana que nunca tuvo problemas de salud y que se hacía los chequeos como cualquier persona. Podría haber viajado a sus vacaciones, haberse hecho los chequeos más adelante, y a veces es tarde. Tuvo suerte de ir a hacérselos antes de viajar”, amplió.